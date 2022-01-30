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Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

30.01.2022 19:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara’da bir sitenin yönetici seçimlerinde, seçime katılmayan bina sakinleri adına oy kullanıldığı iddiası ile çıkan kavgada bina sakinleri birbirini bıçakladı.

Site sakinleri, yönetici seçimlerinde oy çalma iddiasıyla birbirini bıçakladı

Olay, Ankara’nın Yenimahalle ilçesi Serhat Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, iki hafta önce sitede yöneticilik için başkanlık seçimi yapıldı. Bir grup site sakini ise seçime katılmayan daireler adına fazladan oy kullanıldığını iddia etti. İki grup arasında kavga çıkmasının ardından seçim tekrarına gidildi. Bugün yapılan seçim tekrarının ardından iki grup arasında aynı konudan tekrar kavga çıktı.

ARBEDE SİTE DIŞINA KADAR TAŞINDI

Yönetim katında çıkan kavgada taraflar birbirine bıçak çekerken, arbede site dışına kadar taşındı. Site sakinlerinin de kavgaya karışmasıyla büyüyen olay, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. Kavgada yaralananlar ise 112 ekiplerince site önünde yapılan ilk müdahalenin ardından çevre hastanelere sevk edildi.

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"DUYDUĞUMA GÖRE 2 KİŞİ SİLAH ÇEKİYOR"

İki grup arasında daha önce de husumet olduğunu bilgisini veren Can Köse, şunları kaydetti:

“İki hafta önce ilk seçimi yapıyorlar. Sonrasında oy çalındı gibisine, diğer gelmeyen veya seçime katılmayan daireler için onların adına oy kullanma hakkı gibi bir kağıt düzenliyorlar. Ondan dolayı iki grup birbirine giriyor. Duyduğuma göre de iki kişi silah çekiyor. Sonra zaten polis geliyor ayırıyor.

"BUGÜN DAHA DA BÜYÜK BİR KAVGA OLDU"

İlk seçimlerin yapıldığı gün büyük bir kavga olmuş. Ama bugün daha da büyük bir kavga olmuş. Bugün de yine aynı konudan kavga etmişler. Siz oy çalıyorsunuz gibisine. Birbirini bıçaklamışlar. Adam önce karşısındaki bıçaklıyor, o onu bıçaklıyor. Dışarıya kadar da kavga sürüyor. Site sakinlerine kadar herkes birbirine girmiş. Polis, ambulans falan hepsi buradaydı.”

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Ankara
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