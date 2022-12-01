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Site sakinleri 'Yönetim istifa' deyip, gece yarısı sokağa döküldü! 'Ürünler pahalanmış'

01.12.2022 11:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'de yaşanan olayda site sakinleri aidatın bin 700 TL'ye çıkarılacağını duyunca sokağa döküldü. Site yönetimi, kesinleşmiş bir karar olmadığını, temsilciler kurulundan çıkacak karara göre hareket edeceklerini bildirse de, toplanan kalabalık 'Yönetim istifa' şeklinde slogan attı. İddialar hakkında konuşan Yılmaz Uludağ, ''Bulunduğumuz koşullardan dolayı yeni bir taslak bütçe yapılıyor. Verileri ele almamız gerekiyor. Türkiye’nin değişen şartlarında hizmet ve ürünler pahalanmış" dedi.

Site sakinleri 'Yönetim istifa' deyip, gece yarısı sokağa döküldü! 'Ürünler pahalanmış'

Kocaeli'nin İzmit ilçesindeki Yuvam Akarca Konutları'nda yaşayan vatandaşlar, 485 ile 520 TL arasında değişen aidatın, bin 200 ve bin 700 TL'ye çıkarılacağı iddiasını duyunca duruma tepki gösterdi. Sitenin bahçesinde toplanan kalabalık 'Yönetim istifa' sloganları eşliğinde site yönetimini protesto etti. Sitede oturan bazı vatandaşlar ise protestoya camlara çıkarak destek verdi. Bir süre sonra tepki gösteren guruptan seçilen temsilciler ile site yönetimi bir araya gelerek, konu masaya yatırıldı. Yüksek aidat iddialarına cevap veren yönetim, kesinleşmiş bir kararın olmadığını, hizmet fiyatlarının artması sebebiyle bin 200 TL, kış aylarında ise bin 700 TL civarında aidat alınmasının ön görüldüğünü dile getirdi. Durumun, kat malikleri ve temsilciler kurulu istişaresi sonucu karara bağlanacağını ifade eden yönetim, bunun keyfi bir uygulama olmadığını vurguladı.

"BURADA TOPLANMAMIZIN SEBEBİ BUNDAN ÖNCE VE BUNDAN SONRAKİ AİDATLARININ KEYFİ KEDER OLMAMASI"

Aidatların yükseltileceği iddialarına ses yükselten site sakinlerinden Sedat Sönmez, "Burada toplanmamızın sebebi bundan önce ve bundan sonraki aidatlarının keyfi keder olmaması, 12 blok görevlisinin 6’ya düşürülmesi, iki blokta 1 kişi çalıştırılmasının bize dayatılmasıdır. Bunları istemiyoruz. Bizim şuan ki aidatımız 485 TL. Aidatı bin 200 ile bin 700 TL arasında bir rakam düşünüyorlar. Bunu bize yönetim kurulu olarak sunuyorlar ama biz şimdiden buna hayır diyoruz, karşı çıkıyoruz" dedi.

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"BİZ NEDEN BİN 200 VE BİN 700 TL ARASI BİR RAKAM ÖDEYECEĞİZ"

Civardaki sitelerin aidatlarının cüzi miktarda olduğunu ama kendi site aidatlarına zam yapılmak istendiğini ifade eden Ebru Dönmez Ceylan, "13 katlı 56 daireli Erenler Cedit Konutlarının site görevlileri var aidatları 350 TL. Önümüzdeki Kent Konut sitesinde 140 metrekare evler yaz kış görevlileri de var aidatları 535 TL iken biz neden bin 200 ve bin 700 arası bir rakam ödeyeceğiz?" diye konuştu.

"NE KADAR ÇOK GAZ TÜKETİRSEK O KADAR ÇOK FATURA ÇIKIYOR"

Yönetilen iddialar karşısında konuşan Yuvam Akarca Toplu Yapı Yönetimi 11. Bölge Saymanı Yılmaz Uludağ, "Şu anda mevcut aidatlarımız B bloklar için 485 TL, C Bloklar için 520 TL. Bu yıl başına kadar bu şekilde gidecek ama içinde bulunduğumuz koşullardan dolayı yeni bir taslak bütçe yapılıyor. Bunu da yaparken verileri ele almamız gerekiyor. Geçen yıldan bugüne kadar Türkiye’nin değişen şartlarında ekonomik koşullardan dolayı bizim satın aldığımız hizmet ve ürünler pahalanmış" şeklinde konuştu.

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"BU GİDERLERİMİZDE KISABİLECEK BİR LÜKSÜMÜZ VAR MI ONLARI KONUŞACAĞIZ"

Sitede 12 personel çalıştığını ifade eden Uludağ, "Personellerimizin her birine asgari ücret ödediğimizi de göz önünde bulundurarak, tahmini bir rakam çıkarmaya çalışıyoruz. Gerçekten bir rakam yok. Bir yıllık elektrik tüketimimiz 12 blok içerinde 600 bin TL, 700 bin TL civarını buluyor. Bunu üstüne koyduğumuz zaman hesaplarımızda bizim B bloklarımız için bin 120 TL civarında, C bloklar içinde bin 220 aidat çıkıyor. Bu tahmini bir bütçedir, biz arkadaşlarımla müzakere edeceğiz. Bu giderlerimizde kısabilecek bir lüksümüz var mı onları konuşacağız. Ortak bir karar alıp, çıkan sonucu temsiller kurulumuza bildireceğiz. Onlar da yine bir toplantı yapıp rakamlar kesinleştikten sonra bütün kat maliklerimizle ilan edeceğiz. O gün de rakamlarımız gerçekleşmiş olacak" ifadelerini kullandı.

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"GÖREVLİ SAYISINI 6’YA DÜŞÜRMEYİ PLANLIYORUZ"

Sitede görev yapan personel sayısının 12'den 6'ya düşürüleceği iddiasına da cevap veren Uludağ, "Önümüzdeki yıl içerinde periyodik olarak, emekli olanların, kendinden ayrılanların, herhangi bir sebepten işi sona erenlerin yerine personel almayarak görevli sayısını 6’ya düşürmeyi planlıyoruz. Bu da yine, kat maliklerinin ve temsilciler kurulunun onayıyla olacaktır" sözlerine ekledi.

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(İHA)

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