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Site yöneticisinin acı sonu! Çalışanı tarafından kemerle boğularak öldürüldü

28.01.2023 20:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Isparta'da kan donduran cinayet! Bir sitede yöneticilik yapan 71 yaşındaki emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan, site çalışanı S.Ç. tarafından kemerle boğularak öldürüldü. Talihsiz adamın cansız bedenini gören site sakinleri olayı ekiplere bildirildi. Cinayet zanlısı güvenlik kameraları tarafından tespit edildi. Gözaltına alınan zanlıyla site yöneticisi arasında anlaşmazlık olduğunu belirlendi.

Site yöneticisinin acı sonu! Çalışanı tarafından kemerle boğularak öldürüldü

Isparta’da emekli öğretmen Hüseyin Cahit Erdoğan (71), yöneticisi olduğu sitenin kapalı otoparkında kemerle boğularak öldürüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin site çalışanı S.Ç. olduğu belirlenerek, gözaltına alındı.

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CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, bugün Fatih Mahallesi’nde bulunan bir sitenin bodrum katında bulunan otoparkta meydana geldi. Site yöneticisi Hüseyin Cahit Erdoğan’ı otoparkta hareketsiz halde görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri Erdoğan’ın hayatını kaybettiği belirledi. Savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Erdoğan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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KAMERA KAYITLARI ORTAYA ÇIKARDI

Polis ekipleri güvenlik kamerası görüntülerini inceleme aldı. Araştırmalar sonucunda sitede çim biçme işiyle uğraşan S.Ç., şüpheli olarak gözaltına alındı. S.Ç.'nin site yöneticisi Erdoğan ile iş yüzünden anlaşmazlık yaşadığı öğrenildi. Cinayetle ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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cinayet Isparta site

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