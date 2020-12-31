HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sitede aidat kavgasında öldürülen yöneticinin korona virüs testi pozitif çıktı

Sitede aidat kavgasında öldürülen yöneticinin korona virüs testi pozitif çıktı

31.12.2020 16:25 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sitede aidat kavgasında öldürülen yöneticinin korona virüs testi pozitif çıktı

Diyarbakır’da 3 gün önce site sakini arasında yaşanan aidat kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mahfuz Yavuzkılıç’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bir sitede meydana geldi.

Diyarbakır’da 3 gün önce site sakini arasında yaşanan aidat kavgasında bıçaklanarak hayatını kaybeden Mahfuz Yavuzkılıç’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
Olay, 3 gün önce Bağlar ilçesi Bağcılar Mahallesinde bir sitede meydana geldi. Site yöneticisi 46 yaşındaki Mahfuz Yavuzkılıç ile aidat ödemediğinden dolayı icraya verdiği 30 yaşındaki Remzi A. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine taraflar arasında yaşanan kavgaya diğer aile bireyleri de karıştı. Bıçaklı, sopalı ve taşlı kavgada site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç ile oğlu 20 yaşındaki Ebubekir Yavuzkılıç ve güvenlik görevlisi Mehmet Suhudi E. ile Remzi A. yaralandı. Hastaneye kaldırılan site yöneticisi Mahfuz Yavuzkılıç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Savcılık talimatıyla Yavuzkılıç’a korona virüs testi yapıldı. Yavuzkılıç’ın korona virüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Yavuzkılıç’ın yapılan işlemlerinin ardından bugün Yeniköy Asri Mezarlığında defnedileceği kaydedildi.
Polisin olayla ilgili incelemesinin devam ettiği belirtildi.

Sitede aidat kavgasında öldürülen yöneticinin korona virüs testi pozitif çıktı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi Ünlü modelden olay paylaşım! Takipçileri büyülendi
Belediye başkanı açıkladı: 75 günlük içme suyu kaldıBelediye başkanı açıkladı: 75 günlük içme suyu kaldı
AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?AÖL ve AÖO sınavları ne zaman yapılacak?

En Çok Okunan Haberler

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Dükkana giren otomobil alev topuna döndü

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Hareketli dakikalar! PÖH’ün nefes kesen operasyonu ile yakalandı

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

İzmir'de dehşet! Oğlu tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Hırvatistan 6,3 büyüklüğünde depremle sarsıldı!

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Çavuşoğlu açıkladı: Putin teklif etti, Erdoğan talimat verdi

Diğer Haberler

Yılbaşı kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi

Yılbaşı kısıtlaması öncesi trafik durma noktasına geldi

Vali Çiftçi'nin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Valinin sorusuna sürücünün verdiği cevap şaşkınlık yarattı

Bursa'ya yağış düşmezse 75 gün yetecek içme suyu kaldı

Belediye başkanı açıkladı: 75 günlük içme suyu kaldı

Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu? 1 Ocak yılbaşı yasağında kargolar açık mı?

Yılbaşı yasağında kargolar çalışıyor mu?

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı! Kazanan numaralar canlı yayında açıklanıyor

2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi başladı!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Bolu Vali Yardımcısı Çağlayan Kaya'ya FETÖ soruşturması!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.