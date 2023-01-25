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'Sitede bir hayvan düşmanı var' Karşısına çıkan kediye dakikalarca eziyet etti! 'Midem bulanıyor' deyip... 2019'da da zehirlemişti

25.01.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Küçükçekmece'de bir sitenin içindeki bina girişindeki kediye, bina sakini dakikalarca şiddet uyguladı. Kediyi darbeden şahsın, 2019'da da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gündeme gelmiş olması dikkat çekti. Komşuları benzer olayın geçmişte de yaşandığını belirterek "Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. 'Kedilerden midem bulanıyor. Hayvanları sevmiyorum. Köpeğim var ama kedileri sevmiyorum' diyor. Siteden ayrılmasını ve ceza almasını istiyoruz" dedi.

'Sitede bir hayvan düşmanı var' Karşısına çıkan kediye dakikalarca eziyet etti! 'Midem bulanıyor' deyip... 2019'da da zehirlemişti

İstanbul'da kameraya yansıyan kediye şiddet görüntüleri izleyen herkesi isyan ettirdi. Kediye bir sitede dakikalarca şiddet uygulayan kişi ise Küçükçekmece'de 2019 yılında da aynı sitede kedileri zehirlediği iddiasıyla gözaltına alınan A.K.'ydi. Güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntülerin ardından konuşan A.K.'nin komşuları ise bunun tek seferlik bir olay olmadığını ve şahsın daha önce de birçok kez hayvanlara şiddet uyguladığını söyleyip hem siteden gitmesini hem de ceza almasını istedi. İşte detaylar...

BİNA GİRİŞİNDE KEDİYE DEHŞETE DÜŞÜREN ŞİDDET

Küçükçekmece’de 2019 yılında bir sitede kedileri zehirlediği iddiası gözaltına alınan A.K.'nin aynı sitede kediye uyguladığı şiddet güvenlik kamerasına yansıdı. Olay 5 Ocak günü saat 18.30 sıralarında site içindeki bina giriş kapısında meydana geldi. Binanın dış kapısından içeri giren A.K. girişteki kediyi gördü. Önce dış kapıyı kapatarak kedinin kaçmasını engelleyen A.K., kediyi uzun bir süre tekme ve yumruklarla darbettikten sonra binanın dış kapısını araladı. Kedi kapı arasından kaçtı. Bu sırada binaya giren başka bir kişiye kapıyı tutan A.K. hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan korku dolu anları sitede bulunan güvenlik kamerası kaydetti.

A.K.’nin farklı tarihlerde site bahçesinde yürürken önüne gelen kedilere tekme attığı güvenlik kameralarına yansıdı.

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1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI

A.K. 2019 yılında da gündeme gelmişti. Bir sitede kedilere baktığı için S.Y.'nin, A.K. tarafından bıçakla tehdit ve hakaret edildiği iddiasına ilişkin şikayette bulunmuştu. A.K. şikayet üzerine gözaltına alınmıştı. Açılan davada mahkeme, sanığa “Hakaret" suçundan bin 740 lira para cezası verirken, “Silahla tehdit" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmetmişti.

KOMŞULARI KONUŞTU

A.K. ile aynı sitede oturan komşuları ise bu olayların ilk defa yaşanmadığını belirtti. A.K.'nin geçmişte birçok kez hayvanlara şiddet uyguladığını ve defalarca site yönetimine şikayet edildiği ifade edildi. Site yönetimi ise yaşanan olayın ardından A.K. hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı.

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"SİTEDEN AYRILMASINI VE CEZA ALMASINI İSTİYORUZ"

Sitenin yönetim kurulu başkanı Meltem Gönültaş, A.K. ile site sakinlerinin uzun süredir sorun yaşadığını belirterek, "Hayvanlara eziyet ettiğinden dolayı defalarca şikâyette bulunduk. En son olayda savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Son yaptığı olayda hayvana tekme ve yumruk atıyor. Oraya tesadüfen bir kat sakini gelmeseydi hayvan daha çok zarar görebilirdi. Yaklaşık 2 sene önce elinde zararlı madde bulunan bidonları gördük muhtemelen mamalara katıyor. Bu şikayetler 2018 yılından beri var. Kendisiyle iletişim kuramıyoruz. Bizimle konuşmuyor. Kedilerden midem bulanıyor. Hayvanları sevmiyorum. 'Köpeğim var ama ben kedileri sevmiyorum' diyor. Biz siteden ayrılmasını istiyoruz. Ceza almasını istiyoruz. Çünkü hayvanlara ve çevresindeki insanlara bu kadar zararlı bir insanın halen dışarıda olmasına inanamıyorum" dedi.

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"UZUN YILLARDIR SİTEDE BİR HAYVAN DÜŞMANI VAR"

Site sakini Esra Altuntaş ise "Uzun yıllardır sitede bir hayvan düşmanı var. Tüm komşularımız şikâyette bulundu. Yönetime gittik dilekçe verdik. Karakola gidip şikayet ettik. Görüntülerde zaten gözüküyor. Hayvana bariz şekilde tekme atıyor. Kova kova kimyasallar getiriyor. Kuşlarımız ve kedilerimiz öldü. Bugün hayvana yapılan şiddet yarın öbür gün kadına yapılacak. Ceza almasını istiyoruz. Şikayetlerimize devam edeceğiz. Kedilerden rahatsız olduğunu ve tiksindiğini söylüyor" diye konuştu. (DHA)

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İstanbul Küçükçekmece kedi

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