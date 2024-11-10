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Sitede istismar şoku! 14 yaşındaki kızı eve kapatıp dehşeti yaşattı...

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
10.11.2024 09:58
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Büyükçekmece'de bulunan bir sitede 14 yaşındaki kız çocuğu komşusu olan ve kuyumculuk yapan bir şahsın istismarına uğradı. Olayı öğrenen kızın ailesi durumu polise bildirdi. Siteye gelen ekipler kuyumcuyu gözaltına alırken, şahıs hakkında iki ayrı suçtan dava açıldı. Tutuklanan kuyumcu ifadesinde suçlamayı kabul etmedi. Kızı evine almadığını söyleyen şahıs aynı sitede oturan başka bir Rus aile ile sorun yaşadığını ve bu nedenle kendisinden intikam alınmaya çalışıldığını söyledi.

Sitede istismar şoku! 14 yaşındaki kızı eve kapatıp dehşeti yaşattı...

Olay 25 Temmuz'da akşam saatlerinde yaşandı. Rus asıllı R. T., havuza giren kardeşini saat 19.00 sıralarında eve götürmek için havuz başından ayrıldı. Asansör fobisi olan 14 yaşındaki kız ikinci katta bulunan evlerine gitmek için merdivenleri kullandı.

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KIZI EVİN İÇİNE SOKTU

Binanın birinci katına gelen R. T., İskender A.'yı (45), dairesinin kapısında gördü. İskender A., R.T.'yi yanına gelmesi için çağırdı. R.T. şahsın yanına giderken, İskender A., kızı bir anda evin içine soktu.

ANNE, KIZINI ARAMAYA ÇIKTI

R.T.'nin verdiği ifadeye göre bu kişi, ilk olarak dairenin kapısını kilitledi. Küçük çocuğun vücudunun bir çok yerine dokunan İskender A., korku dolu anlar yaşayan R. T.'yi evin başka bir odasına götürmek istediği bir an binanın koridorlarında bir kadının sesleri yükseldi. Anne E.R., kızı eve gelmediği için onu aramaya çıktı.

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Annenin, kızını aradığını fark eden İskender A., küçük çocuğu bıraktı. R.T. bu kişinin elinden kurtulduktan sonra başına gelenleri annesine anlattı. Aile, hemen polise haber verdi. Bu sırada, sitede büyük bir hareketlilik yaşanmaya başladı.

İNTİKAM ALINMAYA ÇALIŞILDIĞINI İDDİA ETTİ

Halk TV'nin haberine göre İskender A., siteden uzaklaştı. Ancak kendisini arayan polislere yerini söyledi. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan İskender A. ise, olayla ilgisinin olmadığını öne sürdü. İskender A., "Ben hiçbir şekilde evime zorla almadım Böyle bir davranışta da bulunmadım olayın olduğu saate evde tektim" dedi. İskender A., aynı sitede oturan başka Rus bir aile ile sorun yaşadığını, bu nedenle kendisinden intikam alınmaya çalışıldığını söyledi. Soruşturma kapsamında İskender A. tutuklandı.

İskender A. hakkında Bakırköy 15. Ağır Ceza Mahkemesi'nde "Çocuğun cinsel istismarı" ile "Kişiyi hürriyetinden alıkoyma" suçlamaları ile dava açıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Büyükçekmece istismar
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