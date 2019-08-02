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Sitede otopark kavgasında komşusunu vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 07:43 | Son Güncelleme

Sitedeki otopark kavgasında komşusunu vurdu   KARABÜK’te, bir sitede otopark nedeniyle yaşanan kavgada Semih B.(41), komşusu Sami Demirsoy'u(54) tüfekle ateş ederek vurdu.

Sitedeki otopark kavgasında komşusunu vurdu

KARABÜK’te, bir sitede otopark nedeniyle yaşanan kavgada Semih B.(41), komşusu Sami Demirsoy'u(54) tüfekle ateş ederek vurdu. Yaralanan Sami Demirsoy tedavi altına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde Aydınlıkevler Mahallesi’nde meydana geldi. Safranbolu Devlet Hastanesi’nde birim amiri Sami Demirsoy ile Semih B., sitenin bahçesinde araç parkı nedeniyle tartıştı. Tartışma kavgaya dönüştü. Semih B, evinden getirdiği av tüfeğiyle komşusuna 3 el ateş etti. Sitede büyük panik yaşanırken saçmaların boynuna isabet ettiği Sami Demirsoy yaralandı. Demirsoy, komşularının yardımıyla otomobille Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay yerinden silahıyla kaçan Semih B. ise polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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