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Sitede silahlı kavga kamerada! Sebebi 'pes' dedirtti

04.07.2022 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır’da bir sitenin bahçesinde, işletmeci ile daire sahibi ve yakınları arasında silahlı kavga çıktı. 1 kişinin yaralandığı kavga anları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Ortalığın savaş alanına döndüğü kanlı kavganın nedeni ise 'pes' dedirtti. İşte dehşete düşüren olayın detayları!

Sitede silahlı kavga kamerada! Sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, 2 Temmuz günü Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Sitede oturan bir kişi, bir işletmenin bahçede bulunan klima motorunun koruma kafesi olmadığı için iş yeri sahibine uyarıda bulununca tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüdü.

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Siteye giren bir kişi, aracıdan inip pompalı tüfekle havaya ateş etti, ardından da kavga edenlerin arasına karışıp, bir kişiyi ayağından vurdu.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır silahlı kavga
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