Sitede silahlı kavga kamerada! Sebebi 'pes' dedirtti

Dehşete düşüren olay, 2 Temmuz günü Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi’nde meydana geldi. Sitede oturan bir kişi, bir işletmenin bahçede bulunan klima motorunun koruma kafesi olmadığı için iş yeri sahibine uyarıda bulununca tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da dahil olduğu tartışma, kısa sürede büyüdü.

Siteye giren bir kişi, aracıdan inip pompalı tüfekle havaya ateş etti, ardından da kavga edenlerin arasına karışıp, bir kişiyi ayağından vurdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis kavgaya karışanları gözaltına aldı. Bu arada olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

(DHA)

