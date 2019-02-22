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Sitedeki 20 dairenin su sayacı çalındı

YAŞAM HABERLERİ  | 22.02.2019 16:33 | Son Güncelleme

MUŞ'ta bir sitede 20 dairenin su sayaçları çalındı.

Sitedeki 20 dairenin su sayacı çalındı

Mehmet AYDIN/ MUŞ, (DHA)- MUŞ'ta bir sitede 20 dairenin su sayaçları çalındı. Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
İstasyon Caddesi, Yeşilyurt Mahallesi'ndeki sitenin A ve B bloğunda oturanlar sabah saatlerinde sularının akmadığını fark etti. Kapının önündeki su saatini kontrol etmek için dışarı çıkanlar, saatlerin çalındığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, A blokta 16, B blokta ise 4 dairenin sayaçlarının çalındığı tespit etti. Polisler, hırsız veya hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
Sayaç çalınan dairelerden birinde oturan Zeynep Tayfur, "Saatleri götürmüşler. Şaşırdım ve ilk defa böyle bir şeyle karşılaştım. Su sayacını nasıl sökmüş, çalmışlar anlayamadım. Eşim yeni su saatini gidip 75 TL’ye aldı" dedi.
Sabah namazı için uyandığında suların kesik olduğunu söyleyen kiracı Ali Bozkurt ise "Kapıyı açıp baktığımda su saati yerinde yok. Polisler, hırsızları bulacaklarını söylediler. Belediyeye müracaat ettik yeni saat alıp, getirip taktım" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Sitedeki 20 dairenin su sayacı çalındıSitedeki 20 dairenin su sayacı çalındıSitedeki 20 dairenin su sayacı çalındıSitedeki 20 dairenin su sayacı çalındı

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