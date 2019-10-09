Siteler'de Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin dava

Söz konusu binayı 2016'da satın aldığını ve İnal'a kiraya verdiğini bildiren Demirci, "Binada çift asansör vardır, biri yük taşıma için birisi de insan taşımak içindir. Bu elim kazada asansörler kullanılsaydı bu sonuç oluşmayabilirdi. Kazada neden kullanılmadı, bilmiyorum. Ayrıca bina içinde çok geniş bir merdiven olduğu görülebilir. İnşaat aşamasında yasalara uygun şekilde imal edilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ankara Siteler'de 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın sahibi, kiracısı ve binadaki kat sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 kişinin 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Yangın sırasında 3. ve 4. kattaki camların kırılarak yan binanın çatısına da geçilebileceğini dile getiren Demirci, çatı katına açılan bir merdiven daha bulunduğunu ancak çatı katının malzeme dolu olduğu için ölen ve yaralanan Suriyeli işçilerin bu yolu kullanamayabileceğini belirtti.

Sanık Demirci, bir soru üzerine, binanın bir bölümün kiracısı tarafından başka birine kiralandığı ve binanın bir kısmının imalathane olarak kullanıldığından haberdar olmadığını iddia etti.

- Yangın merdiveni yoktu

Binada yangın merdiveni olup olmadığına dair soru üzerine Demirci, yangın merdiveninin bulunmadığını söyledi.

Yaşanan olayda kendisinin bir sorumluluğunun bulunmadığını savunan Demirci, "Binayı kiraya verdiğim koşullar itibarıyla yangın ihtimaline karşın bir tehlike arz eden durum yoktu. Binayı kiralayanların yapacakları işe göre belediyeden ruhsat alması gerekmektedir. Bina, mobilya imalında kullanılacaksa eksik kısımlar tamamlanarak ruhsat alınması gerekir. Binanın kiraya verildiği tarihte yangın merdiveni olmadığı bir gerçektir. Bir kusurumun olmadığını düşünüyorum. Beraatimi istiyorum." sözlerini kullandı.