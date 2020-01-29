Siteler'de Suriyeli 5 işçinin ölümüne ilişkin dava

Ankara Siteler'de 16 Ocak 2019'da Suriyeli 5 işçinin hayatını kaybettiği yangının yaşandığı binanın sahibi, kiracısı ve binadaki kat sorumlularının da aralarında bulunduğu 5 kişinin 15'er yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Ankara 6. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın duruşmasında, sanıklar Mustafa Demirci, Ömer İnal, Sadettin Altınkaynak, Sadık Potuk ve Bekir Kanıgür ile taraf avukatları hazır bulundu.

Olay tarihinde davaya konu olan iş yerinin birinci katında koltukların dikiş işleriyle ilgilenen Ramazan Aygar, tanık olarak dinlendi.

Aygar, söz konusu iş yerinde bir 1,5 yıl çalıştığını, kendisini işe Sadettin Altınkaynak'ın aldığını ancak iş yeri sahibinin Ömer İnal olduğunu söyledi.

Maaşının İnal tarafından verildiğini ancak kendisine Altınkaynak tarafından dağıtıldığını anlatan Aygar, diğer katlarda çalışan makineciler hakkında ise bilgisi olmadığını ifade etti.

Aygar, yangın anında iş yerinde olduğunu ifade ederek, "Benim çalıştığım bölüm kapalı alandır. Yangın bizim katta çıktı ama yangının nasıl çıktığını bilmiyorum, nasıl başladığını görmedim. 'Yangın' diye bağırılınca da çalıştığım yerden çıkarak binanın iç kısımdaki merdivenden aşağı indim. Yangın olmasına rağmen inmeyi başardım." dedi.