HABER

Siteler'deki yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2019 12:54 | Son Güncelleme

Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri detaylı incelemelerini sürdürüyor - İlk incelemelere göre elektrik kontağından çıktığı ifade edilen yangında hayatını kaybeden Suriyelilerin kimlikleri belirlendi - Yangın çıkışı ve merdiveni bulunmayan iş yerine yönelik iş güvenliği müfettişlerince de inceleme başlatıldığı öğrenildi

Ankara'da, Siteler semtindeki bir mobilya atölyesinde çıkan ve 5 Suriyelinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili itfaiye ve polis ekipleri detaylı incelemelerini sürdürüyor.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, mobilya atölyesinde dün akşam saatlerinde çıkan ve 5 Suriyeli işçinin hayatını kaybetmesine neden olan yangının ardından Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şubesi ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenine ilişkin detaylı çalışmalar gerçekleştiriyor.

İtfaiye ekiplerince yapılan ilk incelemelere göre, yangının elektrik kontağından kaynaklandığı ve çıkan kıvılcımların atölyedeki süngerleri tutuşturduğu belirlendi. İşçilerin de dumandan zehirlendiği öğrenildi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de iş yeri sahibinin, çalışanların ve yaralanan işçilerin ifadelerine başvurdu. Soruşturma kapsamında şu ana kadar aralarında firma sahibi iki kişinin de bulunduğu 17 kişinin ifadesi alındı.

Öte yandan, yangın çıkışı ve merdiveni bulunmayan iş yeriyle ilgili olarak Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı iş güvenliği müfettişlerince de inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Hayatını kaybeden işçilerin sigortasız çalıştırıldığı tespit edildi.

- Cenazeler adli tıpta

Yangında hayatını kaybedenlerin Muhanned El Muhammed, Abdullah Rahicuha ve aynı aileden oldukları öğrenilen Muhammed Emin (16), Mahmud Emin, Juma Emin olduğu belirlendi.

Cenazelerin, Keçiören Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemleri devam ediyor.

Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri Elon Musk yayınladı! İşte yeni uzay aracının ilk görüntüleri
Adana'da sel riskiAdana'da sel riski
Karadeniz’de 877 köy yolu kardan kapandıKaradeniz’de 877 köy yolu kardan kapandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sitelerdeki yangın ile ilgili incelemeler sürüyor

En Çok Okunan Haberler

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

Çanakkale Hakimi Aktürk'ten skandal paylaşımlar!

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

'Barnabas İncili' sorusu: Karargah'taydı, şimdi nerededir?

Süper Lig'de transfer bombası!

Süper Lig'de transfer bombası!

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Sıla ve Hazar Amani fena yakalandı

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

Dikkat! On binlerce kişiyi ilgilendiriyor, bugün son gün

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

2019 yerel seçim anket sonucunda dikkat çeken oy oranları!

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Makam odasında gözaltına alındı

Makam odasında gözaltına alındı

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Diğer memurlardan daha fazla maaş aldığı ortaya çıkınca...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın sahte alkol raporu davasında karar

Çiçekçiyi öldürmekten yargılanan sanığın davasında karar

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

Son dakika! Balyoz davasının eski hakimine 12 yıl hapis

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

500 yıllık süslemeler ortaya çıktı

Rize'de çay fabrikasında yangın!

Rize'de çay fabrikasında yangın!

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı! Referandumda oyunu paylaşınca...

'Erdoğan'ı sevdiğim için yaptım' dedi ama kurtulamadı!

Kürşat Yılmaz davasında flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi

Davada flaş gelişme! İbrahim Tatlıses ve Alişan talebi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.