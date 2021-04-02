Sitelerin ortasındaki moloz döküm sahası isyan ettirdi

Çamlı Mahallesi'ndeki Taş Kule Evleri, Başak Evler, Yeni Dört Mevsim ve Gönen Sitesi'nin sakinleri, evlerine 320 metre uzaklıkta bulunan, özel bir şirkete ait moloz döküm sahasının kaldırılmasını istiyor. Vatandaşlar, 4 sitenin ortasında kalan alana, her sabah moloz döküldüğünü, döküm sırasında çıkan tozların rahatsızlık yarattığını söyledi. Balkonlarında kahvaltı yapamaz duruma geldiklerini ifade eden Erdal Ergür, "Emekli olduktan sonra buradan bir ev satın aldık. Bahçemize sebzeler ekelim istedik, torunlarımızı burada büyütmenin hayalini kurduk. Geldiğimizde tozlarla karşılaştık. Hayal kırıklığına uğradık, kahvaltıyı yiyemez duruma geliyoruz. Kahvaltımızı yapamıyoruz. Sabah kalktığımızda yediğimiz kahvaltılıklarımızın üzerinde tozları da yiyoruz. Sağlığımızı tehdit ediyor" dedi.

"Camlarını açamaz duruma geldik" diyen Gürsel Oktay ise, "Burası çok temiz bir yerdi. Ancak buraya moloz döküm sahası geldikten sonra camlarımızı, kapılarımızı açamaz duruma geldik. Sapsarı tozlar evimizin her yerine giriyor. Alerjilerim var. Bu toz bulutlarından dolayı yatak odamın yerini değiştirdim. Yatak odamın penceresini açamıyordum, evimi değiştirmek zorunda kaldım. Biz, buradaki moloz dökümünün durdurulmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.