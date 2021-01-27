Sitenin bahçesinde gürültü yaptıkları iddiasıyla dövülen gençler hastanelik oldu

Olay, Konuralp Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sitede oturan bazı kişiler, bahçede oturan A.Y ve S.A.’yı gürültü yaptıkları gerekçesiyle uyardı. Ancak iddiaya göre gençler uyarıları dikkate almayınca, 3 kişi evlerinden çıkıp, sopayla gençlere saldırdı. S.A. tekme tokat dövülürken, A.Y ise başına aldığı sopa darbesi ile yere yığıldı. Bu kişiler, yere düşen gençlere bir süre daha vurdu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dövülen gençler Düzce Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılırken, polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu arada, darp anı, sitede oturan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi.

DHA

