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Sitenin kapalı otoparkındaki otomobil yandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2019 05:18 | Son Güncelleme

GAZİOSMANPAŞ'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu.

Sitenin kapalı otoparkındaki otomobil yandı

Cemil ÖZDEMİR / İSTANBUL,(DHA) GAZİOSMANPAŞ'da bir sitenin kapalı otoparkında otomobilde çıkan yangın paniğe neden oldu. Gaziosmanpaşa Karadeniz Mahallesinde Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan sitenin kapalı otoparkındaki bir otomobil saat 03.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.Site sakinlerinin bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri tedbir amaçlı bina sakinlerini tahliye etti. Otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(FOTOĞRAFLI)

Sitenin kapalı otoparkındaki otomobil yandı

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