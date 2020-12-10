HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sitenin otoparkında silahla vurulmuş halde bulundu

Sitenin otoparkında silahla vurulmuş halde bulundu

10.12.2020 15:03 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’te 28 yaşındaki bir kişi, oturduğu sitenin kapalı otoparkında başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Gaziantep’te 28 yaşındaki bir kişi, oturduğu sitenin kapalı otoparkında başından vurulmuş halde ölü bulundu. İntihar şüphesi üzerine durulurken, şahsın apartmandan çıkış ve garaja gidiş anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.
Olay, Şahinbey ilçesi Nuripazarbaşı Mahallesi’nde bir sitenin kapalı otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, site sakini Yunus Emre A., sabah saatlerinde motosikletiyle gezeceğini söyleyerek evden çıktı. Evden çıktıktan sonra apartmanın garajına inen Yunus Emre A., apartman görevlileri tarafından saatler sonra kafasından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, intihar ettiği düşünülen Yunus Emre A.’nın cansız bedeni otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Apartmandan çıkış anı güvenlik kamerasında
Yunus Emre A.’nın babası ve diğer yakınları olay yerinde gözyaşı dökerken, şahsın apartmandan çıkış anı ile etrafı gözetlemesi ise sitenin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar... Can sıkıntısından başladılar! 50 TL harcama yapıp 1000 TL'ye satıyorlar...
Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklamasıKılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması
Binlerce bekçi alımı yapılacak!Binlerce bekçi alımı yapılacak!
1/

En Çok Okunan Haberler

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Maskesiz hayat ne zaman başlayacak? Ateş Kara tarih verdi

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Canlı yayında rahatsızlanan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan açıklama

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yeni kadrosuyla ekrana dönüyor! İşte setten ilk kareler

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Yanlışlıkla göğsü açıldı paylaşımını sildi

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Kürt Demokrat Partisi (KDP) kuruldu iddiası olay oldu!

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

Çıkan haberin ardından herkes bu köyden ev ve arsa almak istiyor

İlginizi Çekebilir

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

Daha önce böyle bir şey görmediniz!

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

'Çin aşısının etkisini tespit etmek mümkün değil'

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Faizler sıfıra indirildi!

Faizler sıfıra indirildi!

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Polisler Vali'ye böyle yakalandı! Önce ceza yazdırdı sonra da...

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Ekrem İmamoğlu 'Yalvarıyorum' diyerek çağrı yaptı: 2-3 hafta her şeyimizle mücadele edelim

Diğer Haberler

İzmir'deki dehşetle ilgili yeni detay: Fulya, katili olan eski eşiyle olaydan önce birlikte çay içmiş

Önce çay içtiler, sonrası dehşet

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan adaylık açıklaması

KYK memur alımı 2021... KYK 500 personel alımı başvuru şartları! 2020 KYK yurt yönetim memur alımı başvuru tarihleri!

KYK 500 personel alımı yapıyor!

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Alman askerlerinin hukuksuz arama yaptığı Türk gemisi İzmir’de

Diyarbakır'da korkunç olay! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

Korkunç! Koronayı yenen kadın 13. kattan atladı

Kastamonu Valiliği açıkladı! Ateşi 38 derece olanlara 10 gün karantina

Valilik duyurdu! Ateşi 38 derece olanlar karantinaya alınacak

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.