HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Sitikolin nedir, ne işe yarar? Sitikolin içeren besinler nelerdir? Sitikolin faydaları ve zararları

Sitikolin nedir, ne işe yarar? Sitikolin içeren besinler nelerdir? Sitikolin faydaları ve zararları

Ferhan Petek Ferhan Petek
17.11.2024 14:51
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vücutta yer alan her organın farklı bir fonksiyonu ve görevi vardır. Organlar bu görevleri çeşitli nedenlere bağlı olarak yerine getiremedikleri ya da hasar aldıkları zaman vakit kaybetmeden doktora danışılmalı ve müdahalede bulunulmalıdır.

Sitikolin nedir, ne işe yarar? Sitikolin içeren besinler nelerdir? Sitikolin faydaları ve zararları

İnsan bedeninde farklı işlevleri bulunan ve çeşitli görevler üstlenmiş olan kimyasal bileşenler vardır. Bu bileşenlerin yeterli derecede vücutta bulunmaması hâlinde çeşitli rahatsızlıklar kendini gösterebilir. Bazı besinlerle, vitamin ve minerallerle genel sağlığı destekleyici ilaçlar ya da takviyelerle doktorların uygun gördüğü şekilde tedavi süreçleri uygulanabilir.

Sitikolin nedir?

Beyin sağlığında önemli bir rolü bulunan ve bilişsel işlevleri iyileştirme konusunda büyük payı olan en önemli bileşenlerden biri de sitikolindir. Stikolin beynin performansın artırmakla kalmayıp zihin sağlığını da ciddi oranda destekler.

Vücutta doğal olarak bulunması gereken sitikolin bazı durumlara bağlı olarak yaşanan sorunlarda takviye olarak alınabilir. Doktorlar gerek duyduğu takdirde hastalara takviye stikolin olarak çeşitli ilaçlar önerebilirler.

Sitikolin ne işe yarar?

Beyin fonksiyonlarını destekleyen sitikolin kişiye çeşitli özelliklerini kullanmasında da yardımcı olur. Beynin düzgün şekilde çalışmasını sağlayarak kişilerin öğrenebilme, konsantre olabilme gibi işlevlerini yerine getirebilmesini destekler.

Takviye bir gıda olarak çeşitli besinlerle birlikte alınabilen sitikolin doku hücrelerinde doğal olarak oluşur ve beyin kimyasalıdır. Göz sağlığını destekleme özelliği bulunur. Ayrıca inme durumlarında yapılan tedavilerde de kullanılır.

Sitikolin içeren besinler nelerdir?

Takviye gıda olarak çeşitli besinlerde yiyecek ve içeceklerde buluna sitikolin şu gıdalar aracılığı ile alınabilir:

  • Havuç
  • Brüksel lahanası
  • Brokoli
  • Somon
  • Tavukgöğsü
  • Haşlanmış yumurta
  • Sığır Karaciğeri
  • Kinoa
  • Nohut
  • Yeşil mercimek

Sitikolin faydaları nelerdir?

Her ne kadar yararları ile tanınsa da sitikolin yan etkileri de bulunan bir bileşimdir. En çok görülen yan etkileri fazla alındığında ortaya çıkar ve kendini mide bulantısı, kusma, karın ağrısı, kabızlık ya da ishal gibi rahatsızlıklarla gösterir. Fazla tüketildiğinde sitikolin zararları ile öne çıkar. Ancak en bilinen sitikolin faydaları şunlardır:

  • Beyin sağlığını destekleyicidir.
  • Felç olasılığını azaltır.
  • Görme sorunlarını çözdüğü bilinir.
  • Sinir sistemini destekler.
  • Depresyon etkilerini azaltır.
Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
sağlık
En Çok Okunan Haberler
Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

Cinsiyet değiştirince iş vermediler! Ünlü oyuncu 'Seks işçiliği' itirafıyla gündemde

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İlk kez ortaya çıktı! Narin cinayetinde soruşturmayı etkileyecek delil: Bu iki fotoğraf cinayeti çözecek

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

İŞKUR’dan yeni adım! 116 bin liraya kadar kazanabilirsiniz!

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Yenidoğan soruşturmasında adı geçen Şafak Hastanesi sahibinden skandal açıklama! 16 bin yanlış ameliyat için 'evet sıkıntımız var' dedi

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Sevgilisinin avukat ve asker eski sevgililerini gözaltına aldırmıştı! Türkiye'nin konuştuğu savcının görev yeri değişti

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

Eniştesini boğazından bıçaklayarak öldürdü, annesini ise ağır yaraladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Kışın kurtarıcınız olacak indirimli mont modellerini sizin için seçtik

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

Keyifli bir mola için ihtiyacınız olan tek şey: Stanley!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.