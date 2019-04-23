Sıtma aşısı dünyada ilk kez Malavi’de uygulanmaya başlandı

ADDİS ABABA (AA) - Dünyanın birçok yerinde her yıl yüz binlerce insanın ölümüne yol açan sıtma hastalığı için geliştirilen aşı ilk kez Afrika ülkesi Malavi’de uygulanmaya başlandı.

Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, hastalık için geliştirilen aşı için deneme programının ilk kez Malavi’de başlatıldığı ve ilerleyen haftalarda Gana ve Kenya’da da aşılara başlanacağı ifade edildi.

"RTS,S" adıyla bilinen ve 2 yaşına kadar olan çocuklara uygulanan aşının 30 yıllık bir çalışmanın ürünü olduğuna işaret edilen açıklamada, klinik testlerde aşının her 10 sıtma vakasından ortalama 4’ünü engellediğinin görüldüğü belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, "Son 15 yılda sıtmayı kontrol altına almak için cibinlik ve diğer bazı önlemlerle çok büyük ilerlemeler kaydedildiğini gördük ancak bu ilerleme durmuş ve bazı bölgelerde tersine dönmüş vaziyette. Sıtmaya karşı kazanılan ilerlemenin eski seyrine dönmesi için yeni çözümlere ihtiyacımız var ve bu aşı amaca ulaşmamız için umut verici bir araç." değerlendirmesinde bulundu.