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Sıtma İlacından Bir Kötü Haber Daha

08.05.2020 20:10 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump’In Corona virüsü tedavisinde çığır açabilecek bir ilaç olarak gündeme getirdiği sıtma ilacı hidroksiklorokinin etkisine ilişkin yapılan bir klinik çalışma daha ilacın virüsün tedavisinde başarılı olmadığını ortaya koydu

Sıtma İlacından Bir Kötü Haber Daha

ABD Başkanı Donald Trump’In Corona virüsü tedavisinde çığır açabilecek bir ilaç olarak gündeme getirdiği sıtma ilacı hidroksiklorokinin etkisine ilişkin yapılan bir klinik çalışma daha ilacın virüsün tedavisinde başarılı olmadığını ortaya koydu. Araştırmanın sonuçları New England Tıp Dergisi’nde yayınladı.

ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından fonlanan, New York Presbyterian Hastanesi ve Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi’nden araştırmacılar tarafından yürütülen çalışmanın bazı sınırlamaları olmakla birlikte, doktorlar hidroksiklorokin verilen hastaların solunum desteği ihtiyacının ve ölüm riskinin azalmadığını bildirdi.

Araştırmaya katılan doktorlardan Neil Schluger Reuters haber ajansına yaptığı açıklamada, “Bu ilacın kullanımıyla ölüm veya hastaların suni solunum cihazına bağlanması gereksinimi arasında hiçbir ilişki gözlemlemedik. İlaç verilen hastalar bir iyileşme göstermedi” dedi.

Araştırma kapsamında hidroksiklorokin verilen hastaların yüzde 32,3’ünün suni solunum cihazına bağlandığı ya da hayatını kaybettiği belirtiliyor. Bu oran, ilacın kullanılmadığı hastalardaysa yüzde 14,9 olarak kaydedilmiş.

Öte yandan, ilacın çoğunlukla ağır vakalar üzerinde denendiği olasılığını da hesaba katan araştırmacılar, oranlar üzerinde gerekli düzeltmeleri de yaptıklarını belirtti. Çalışmanın sonunda doktorlar, ilacın hastalara zarar vermemekle birlikte tedavilerine yardım etmediği sonucuna vardıklarını belirtiyor.

Doktor Schluger, yıllarca lupus ve romatoid artrit yani iltihaplı eklem romatizması gibi hastalıkların tedavisinde de kullanılan sıtma ilacı hidroksiklorokin ile antiboyitik azitromisin adlı antibiyotiğin birlikte kullanılmasının da bir fayda sağlamadığını belirtiyor. Azitromisinin tek başına kullanıldığında da etkili olmadığı belirtiliyor.

Geçtiğimiz ay ABD Muharip İşleri Dairesi’nden doktorlar, hidroksiklorokinin Corona virüsü hastalarının iyileşmesine yardım etmediğini ve hatta hastalarda ölüm riskini arttırabildiğini açıklamışlardı. Bu çalışmanın sonuçları, standart tedavinin yanı sıra sıtma ilacının uygulandığı hastaların yüzde 28’inin öldüğünü, sadece standart tedavi görenler arasındaysa ölüm oranının yüzde 11 olduğunu ortaya koymuştu.

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