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SİÜ'den AYM'nin "hak ihlali" kararına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 16:07 | Son Güncelleme

Siirt Üniversitesi Rektörlüğü: - "Dünyanın hiçbir ülkesi, bölücü ve terörist eylemlerde bulunan terör örgütlerini savunmayı, psikolojik destek vermeyi ifade özgürlüğü olarak kabul etmez"

SİİRT (AA) - Siirt Üniversitesi (SİÜ) Rektörlüğü, Anayasa Mahkemesinin (AYM), "Barış İçin Akademisyenler İnisiyatifi" metnine imza atan 10 akademisyenle ilgili verdiği "hak ihlali" kararına tepki gösterdi.

SİÜ'nün internet sitesinde yer alan açıklamada, AYM'nin vermiş olduğu kararda "İfade özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna" ulaşılmış olmasının devlete sadakat normlarını da düzenleyen anayasa maddeleri açısından düşündürücü olduğu savunuldu.

"Dünyanın hiçbir ülkesi, bölücü ve terörist eylemlerde bulunan terör örgütlerini savunmayı, psikolojik destek vermeyi ifade özgürlüğü olarak kabul etmez." ifadelerine yer verilen açıklamada, SİÜ olarak daha önce de teröristlere karşı oluşan devlet refleksini "Devletin masum vatandaşlarına uyguladığı şiddet" olarak gören, var olan durumu ters yüz ederek Türkiye Cumhuriyeti'ni uluslararası ortamda karalama çabalarına hizmet eden, dış müdahaleleri davet eden sözde barış bildirisi adındaki açıklamayı reddettikleri hatırlatıldı.

Bildirideki devlete sadakat ilkesiyle bağdaşmayacak sıfat ve isnatların ifade hürriyeti ile karşılanmasının mümkün olmadığına yer verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"AYM'nin vermiş olduğu bu karar, güvenlik güçlerimizin terörle mücadele kapsamındaki faaliyetlerine 'kıyım', 'katliam', 'işkence', 'sürgün' gibi nitelemelerde bulunan bildiri metnini meşru hale getirmiş, bu haliyle kamu vicdanını yaralamıştır. SİÜ olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin toplumsal huzuruna ve refahına karşı atılmış bu ve benzeri adımların karşısında olduğumuzu beyan eder, AYM'nin adalete ve kamu vicdanına aykırı kararını doğru bulmadığımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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Anahtar Kelimeler:
AYM bildiri Siirt Üniversitesi’

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