Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi hayatını kaybetti

Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2’nci katında sıva yapan işçiler F.A. (19) ve K.K. (27), iddiaya göre bellerine bağladıkları halatın kopması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna düştü.

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan genç işçiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

İLK İŞ GÜNÜ YAŞAMLARINI YİTİRDİLER

Öte yandan, talihsiz gençlerin işteki ilk günleri olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(DHA)

