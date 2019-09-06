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Sıva yaparken 3 metre yükseklikten düşen 2 işçi öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2019 00:54 | Son Güncelleme

İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, inşaatta sıva yapan F.A.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesinde, inşaatta sıva yapan F.A. (19) ve K.K. (27), yaklaşık 3 metre yükseklikten merdiven boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Talihsiz gençlerin işe bugün başladıkları öğrenildi.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Turabiye Mahallesi'ndeki 4 katlı inşaatta meydana geldi. İnşaatın 2’nci katında sıva yapan işçiler F.A. (19) ve K.K. (27), iddiaya göre bellerine bağladıkları halatın kopması sonucu yaklaşık 3 metrelik yükseklikten merdiven boşluğuna düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırılan genç işçiler, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Öte yandan, talihsiz gençlerin işe bugün başladığı öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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