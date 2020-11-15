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Sıva yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

15.11.2020 13:07 | Son Güncelleme:
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Sıva yaparken akıma kapılan işçi hayatını kaybetti

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sıva işinde çalışan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.Olay, Çınar merkezde meydana geldi.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde sıva işinde çalışan bir kişi, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Olay, Çınar merkezde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şemseddin Demir (35) sıva işinde çalışırken elektrik akımına kapıldı. Demir olduğu yere yığılırken, çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Demir, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Çınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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