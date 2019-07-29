Sıvacının, üzerine düştüğü iskele hayatını kurtardı

Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde bir apartman inşaatının 6.katında çalıştığı sırada dengesini kaybeden sıva ustası, 2 kat aşağıdaki inşaat iskelesinin üzerine düşerek asılı kaldı. Düştüğü demir boru üzerinde ölümle kalım arasında gidip gelen ustayı, diğer işçiler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Tepebaşı Caddesi üzerinde inşaat halinde olan 8 katlı binanın, 6. katında dış cephede sıva işi yapan Hulusi Taş adlı usta, çalıştığı platform üzerinden bir anda dengesini kaybederek düştü. İşçi, 2 kat aşağıda bulunan inşaat iskelesinin demirlerinin üzerine düşerek orada asılı kaldı. Taş’ın düştüğünü ve iskele demirinde asılı kaldığını gören diğer işçiler, hemen yardıma koştu. Zamanla yarışan işçiler, Taş’ı asılı kaldığı iskele demirinden kurtararak aşağıya indirdi.

Olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Taş’ı, Elbistan Devlet Hastanesi’ne götürdü. Acil serviste müşahede altına alınan Taş’ın vücudunda kırıklar oluştuğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

