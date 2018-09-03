SİVAS (AA) - "4 Eylül Sivas Kongresi Kültür ve Sanat Şenlikleri" etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sivas 7. Kitap Günleri" fuarı açıldı.

Geleneksel hale getirilen ve 4 Eylül etkinlikleri kapsamında bu yıl İhramcızade İsmail Hakkı Toprak anısına Şifaiye Medresesi yanında düzenlenen fuarın açılışında konuşan Sivas Valisi Davut Gül, 7'ncisi gerçekleştirilen Sivas Kitap Günleri'nin kentin önemli etkinliklerinden olduğunu söyledi.

Fuarın, kent meydanının güzellikleriyle, tarihi geçmişiyle yapılan etkinliklere bir değer kattığını belirten Gül, "Türkiye zenginleşiyor ve bunun yanında Sivas da zenginleşiyor. Kentte daha önce 1 tane kültür merkezi varken bu sayı 6'ya yükseldi. Sivas, kültür ve eğitim şehri. Çok şükür ikinci üniversitemiz açıldı, inşallah zamanla rektörü atanıp, öğrenci almaya başlayacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın da Sivaslıların önemli bir medeniyetin nesilleri olduğunu ifade etti. Sivas Kitap Günleri'nin okuma konusunda büyük önem taşıdığına vurgu yapan Aydın, programın kesintisiz devam etmesi temennisinde bulundu.