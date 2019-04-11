Sivas, ’Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları’na ev sahipliği yapacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesindeki Türk Tarih Kurumu tarafından yurdun çeşitli illerinde düzenlenen “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Buluşmaları”nın yeni durağı Sivas olacak.

12-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. A. Halûk Dursun, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan ve Sivas Valisi Salih Ayhan’ın yanı sıra Prof. Dr. Vahdettin Engin, Prof. Dr. Mustafa Sabri Küçükaşçı, Prof. Dr. Tufan Gündüz gibi isimler gençlerle bir araya gelecek. Etkinlik kapsamında Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesi’nde düzenlenecek olan “Gençlerle Baş Başa” programında Türkiye’nin farklı bölgelerinden gelen öğrenciler, alanında uzman isimlerle bir araya gelerek Anadolu’nun tarihi ve kültürel değerlerine dair düşüncelerini ifade edecek. Etkinlik kapsamında düzenlenecek olan “Anadolu Tarih ve Kültür Birliği Çalıştayı”nda ise tarihi mekânlar ve şahsiyetler başta olmak üzere Anadolu’nun kültürel birliğinde önemli yere sahip olan ortak değerler ele alınacak. Gençlerde kültür, dil ve tarih bilincinin geliştirilmesi amacıyla düzenlenen program, yerinde incelemelerin yapılacağı “Şehir ve Tarihi Alan İncelemeleri” programıyla sona erecek.

