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Sivas Belediye Başkanı'nın güldüren 'mezar' diyaloğu

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 00:28 | Son Güncelleme

Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’dan mizahi bir dille mezar yeri isteyen vatandaş ve başkanın verdiği cevap takipçilerini güldürdü.

Sivas Belediye Başkanı'nın güldüren 'mezar' diyaloğu

Bir vatandaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın Twitter hesabından Aydın’a seslenerek, Sivas Merkez’de bulunan Halfelik mezarlığında boş yer olup olmadığını sordu.

Aydın'dan “hayırdır” cevabını alan Cemal ismini kullanan kişi, ”Mezarımı kazın bayıra düze, Yönümü çevirin sıladan düze.” Mısraları ile mizahi bir karşılık verdi.

Aydın ise bu mısralara karşı “Biz kıbleye çeviriyoruz” diyerek yanıt verdi.

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(İHA)


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Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın mezar yeri Diyalog sosyal medya

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