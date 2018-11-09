Sivas Belediye Başkanı'nın güldüren 'mezar' diyaloğu

Bir vatandaş, Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın’ın Twitter hesabından Aydın’a seslenerek, Sivas Merkez’de bulunan Halfelik mezarlığında boş yer olup olmadığını sordu.
Aydın'dan “hayırdır” cevabını alan Cemal ismini kullanan kişi, ”Mezarımı kazın bayıra düze, Yönümü çevirin sıladan düze.” Mısraları ile mizahi bir karşılık verdi.
Aydın ise bu mısralara karşı “Biz kıbleye çeviriyoruz” diyerek yanıt verdi.
(İHA)
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