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  4. Sivas beyaza büründü, 483 köy yolu ulaşıma kapalı

Sivas beyaza büründü, 483 köy yolu ulaşıma kapalı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:59 | Son Güncelleme

Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 483 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.Sivas’ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı.

Sivas’ta geçtiğimiz gün akşam saatlerinden itibaren etkisini hissettiren kar yağışı kent merkezini beyaza bürürken, 483 köy yolunu araç ulaşımına kapattı.
Sivas’ta geçtiğimiz gün başlayan kar yağışı akşam saatlerinden itibaren etkisini arttırınca Sivaslılar güne beyaz örtü altında başladı. İl Özel İdaresi ekipleri günün ilk saatlerinden itibaren kapanan yolların açılması için çalışma başlattı. Vatandaşlar karla kaplanan araçlarını ve iş yerlerinin önünü temizledi. Sivas Belediyesi ekiplerinin cadde ve ara sokaklarda kar temizleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

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