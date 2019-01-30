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Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin yeri belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 18:56 | Son Güncelleme

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, kurulma çalışmaları süren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurt Deresi mevkisinde inşa edileceğini duyurdu.Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulma çalışmaları sürüyor.

AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, kurulma çalışmaları süren Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin Kurt Deresi mevkisinde inşa edileceğini duyurdu.
Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kurulma çalışmaları sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Prof. Dr. Mehmet Kul’un kurucu rektör olarak atandığı Sivas’ın ikinci üniversitesi için bugün İl Özel İdaresi salonunda toplantı düzenlendi. Toplantıda konuşan AK Parti Sivas Milletvekili İsmet Yılmaz, yeni üniversitenin Kurt Deresi mevkisinde gelişim alanıyla birlikte 750 dönümlük bir alanda inşa edileceğini belirtti. Yılmaz, üniversite için yaklaşık 450 dönümlük alan üzerlerinde çalıştıklarını ifade ederek, “Arkadaşlarımız tespit ettiler. Yine gelişim alanı da var, yaklaşık 300 dönüme de yakın bir gelişim alanı var. Valimizin liderliğinde bir çalışmayı yapıyoruz. Bildiğiniz gibi yeni üniversitemizin de yeni rektörü atandı. Rektörümüzle, valimizle, genel sekreterimizle, projeyi yürüten arkadaşlarımızla birlikte ve Sivas Cumhuriyet Üniversitemizde tecrübelerinden ve yol gösterişinden de faydalanarak bir üniversite yerleşim yeri çalışmasına başlanıldı. Kütüphanesiyle, spor salonlarıyla, kültür merkeziyle, içindeki spor alanlarıyla ve camisiyle birlikte Sivas’ın bir değeri olacak. Sivas’ı da bulunduğu itibariyle kuş bakışı görebilen bir mevki. Sivas üniversiteyi görecek, üniversite Sivas’ı görecek. Yapacağımız ilk iş imar planının onaylanması. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Daire Başkanı ve arkadaşları burada. Belediyemizin yetkilileri burada, belediyemizin de yetkililerinin alt yapı ile ilgili verecekleri bilgiler ile birlikte imar planının onaylanmasından sonra uygulamaya geçeceğiz“ dedi.

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