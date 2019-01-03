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Sivas, 'Buzdan göller' şehri oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 09:59 | Son Güncelleme

Sivas'ta kış şartlarının etkisiyle kentin en büyük gölü durumundaki Tödürge de buz tuttu.

Eraydın AYTEKİN- Hüsnü Ümit AVCI SİVAS, (DHA) Sivas'ta kış şartlarının etkisiyle kentin en büyük gölü durumundaki Tödürge de buz tuttu. Kent genelindeki genelindeki bir çok gölde yaşanan buzlanma havadan görüntülendi. Donan göller üzerinde oluşan doğal şekiller de ilgi çekti. Sivas'ta son 2 haftada aralıklarla etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, kent genelindeki bir çok gölet ve göllerde buzlanmalara neden oldu. Kent merkezi yakınındaki Serpincik Göleti, Hafik ilçesi yakınındaki Hafik Gölü, Ulaş ilçesindeki Ulaş Gölü ve Zara ilçesi yakınındaki Tödürge Gölü'nün yüzeyi tamamen buzla kaplandı. 5 kilometrekare alana sahip olan şehrin en büyük gölü konumundaki Tödürge Gölü üzerinde seyri doyumsuz bir manzara oluştu. Yaklaşık 4 ile 10 metre arasında derinliğe sahip ve içinde 17 çeşit balık türünün yaşadığı Tödürge Gölü yaz aylarında ise kuşların doğal konaklama ve üreme merkezleri arasında yer alıyor. Gölde, Tepeli Batağan, Kızılı Boyunlu Batağan, Leylek, Angut, Kılördek, Karaçaylak, Deniz Kartalı, Saz Delicesi, Turna, Uzunbacak, Kızılbacak, Sumru, Macar Ördeği ve Sarı Başlı Kuyruksallayan çeşidi kuşlara rastlanıyor. Yazın meraklılar ve piknikçilerin ilgi alanı olan göl, kışla birlikte sessiz bir görüntüye bürünüyor. Kışın buz tutan yüzeyde ise doğa sporları meraklılarınca dalışlar gerçekleştiriliyor. HAFİK GÖLÜ'NÜN GÖZLERİ Hafik ilçesinin bitişiğinde bulunan Hafik Gölü'nde her yıl Aralık ayında başlayan yüzeydeki buzlanma, mart veya nisan ayına kadar kalıyor. Gölün bu yıl donan yüzeyinde oluşan doğal şekiller ise şaşırttı. Buz yüzeyinde oluşan ve havadan drone ile görüntülenen bir çift gözü andıran oluşum büyük ilgi çekti.

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