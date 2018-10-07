Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düğün salonu! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Atatürk ve Türk Bayrağı ile ‘Cumhuriyet'i seviyorum' yazısını kaldıran, internet sitesini yenileyerek, Atatürk'ün Kocatepe silüetini de çıkaran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir skandala daha imza atıldı. Üniversite içindeki bir bina düğün salonu olarak kiralandı. Salona “Cumhuriyet Düğün Salonu” adı verildi. Hazine'nin üniversiteye tahsis ettiği diğer mekanlar da Simit Sarayı, Moda Cafe ve Smundo Kafe'ye kiraya verildi. Simit Sarayı'ndan yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınacak.

‘BU İŞLEM USULSÜZ'

Sayıştay, üniversite içerisinde bir binanın ‘Düğün ve Balo Salonu' olarak işletmeye açılmasının usulsüz olduğunu bildirdi. Rektörlük ise “Düğün ve Balo Salonu işletmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır” açıklaması yaptı. Sayıştay raporuna göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne Hazine tarafından tahsis edilen üç yer de, simitçi ve kafelere usulsüz biçimde kiraya verildi. Raporda, “Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak Hazine tarafından üniversiteye tahsis edilen taşınmazlar, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı biçimde kiralanması ve işletilmesi gerekirken, amaç dışına çıkılmıştır'' denildi.