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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düğün salonu! Türkiye bu olayı konuşuyor...

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2018 09:31 | Son Güncelleme

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'ndeki bir salonun düğün salonu yapıldığı öğrenilirken, olay gündeme bomba gibi düştü.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde düğün salonu! Türkiye bu olayı konuşuyor...

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre, Atatürk ve Türk Bayrağı ile ‘Cumhuriyet'i seviyorum' yazısını kaldıran, internet sitesini yenileyerek, Atatürk'ün Kocatepe silüetini de çıkaran Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde bir skandala daha imza atıldı. Üniversite içindeki bir bina düğün salonu olarak kiralandı. Salona “Cumhuriyet Düğün Salonu” adı verildi. Hazine'nin üniversiteye tahsis ettiği diğer mekanlar da Simit Sarayı, Moda Cafe ve Smundo Kafe'ye kiraya verildi. Simit Sarayı'ndan yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınacak.

‘BU İŞLEM USULSÜZ'

Sayıştay, üniversite içerisinde bir binanın ‘Düğün ve Balo Salonu' olarak işletmeye açılmasının usulsüz olduğunu bildirdi. Rektörlük ise “Düğün ve Balo Salonu işletmesi, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığımız tarafından yapılacaktır” açıklaması yaptı. Sayıştay raporuna göre Cumhuriyet Üniversitesi'ne Hazine tarafından tahsis edilen üç yer de, simitçi ve kafelere usulsüz biçimde kiraya verildi. Raporda, “Yürürlükteki mevzuata aykırı olarak Hazine tarafından üniversiteye tahsis edilen taşınmazlar, eğitim, sağlık ve sosyal amaçlı biçimde kiralanması ve işletilmesi gerekirken, amaç dışına çıkılmıştır'' denildi.

Sayıştay raporuna göre Simit Sarayı yıllık 60 bin TL kira ve 250 bin TL demirbaş bedeli alınarak kiraya verildi. Moda Kafe ise,18 yıl 5 ay 5 gün süreyle alt kiracıya devredilip, yıllık 72 bin TL kira ve 650 bin TL devir bedeli ile kiralandı. Smundo Kafe, 24 bin TL yıllık kira bedeliyle ve 15 yıllığına verildi.

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ATATÜRK'Ü KALDIRMIŞTI

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nin internet sitesinde, 2016 yılına kadar, Atatürk ve Türk Bayrağı bulunuyor, “Cumhuriyet'i seviyorum” yazısı da yer alıyordu. Prof. Dr. Alim Yıldız'ın rektör olmasının ardından yenilenen sitede Atatürk ve Türk Bayrağı ile “Cumhuriyet'i seviyorum” yazısı kaldırıldı. Tepkiler üzerine Atatürk'ün Kocatepe silüeti küçük bir şekilde güneş simgesinin içine konuldu. Ancak Cumhuriyet Üniversitesi, siteyi tekrar yenileyerek Atatürk ve Türk Bayrağı'nı, üniversitenin mobil sitesinden tamamen kaldırdı, web sitesine ise görünmeyecek kadar küçük bir Atatürk silüeti koydu.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Cumhuriyet Düğün Salonu düğün salonu Sivas

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