Sivas Demokrasi Platformu'ndan '2 Temmuz' çağrısı

Hakan KALELİ/SİVAS, (DHA) - SİVAS Demokrasi Platformu, Madımak Olayları'nın 26'ncı yıl dönümünde barış ve kardeşlik içinde, hayatını kaybedenleri anacaklarını açıkladı.

Madımak Olayları'nda, 2 Temmuz'da hayatını kaybedenler, düzenlenecek etkinliklerle anılacak. Hacı Bektaş Veli Anadolu ve Kültür Vakfı binasında, Sivas Demokrasi Platformu adına basın açıklaması yapan Emek Partisi İl Başkanı, Platform Dönem Sözcüsü Mustafa Yıldız, "2 Temmuz'da Madımak Olayları'nın 26'ncı yıl dönümünde kaybedilen canları unutmamak adına yine Madımak'ta olacağız. Bundan 26 yıl önce yüreklerine insan sevgisi, dillerinde barış türküleriyle ilimizde gerçekleştirilecek olan etkinliğe gelen yazarlarımız, ozanlarımız, şairlerimiz ve gençlerimiz insanlık düşmanı güçlerle öldürüldü. Onlar yıllar önce dillendirdikleri barış ve kardeşlik taleplerinin ne kadar haklı ve yerinde olduğunu ülkemizin de içinde bulunduğu Ortadoğu coğrafyasında yaşanılan acılara baktığınızda ne kadar haklı olduğunu yalın bir şekilde görmekteyiz" dedi.

Yıldız, bu yılda eski otel binası önünde anma etkinliğinin gerçekleştirileceğini belirterek katılım çağrısı yaptı.

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