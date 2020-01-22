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  4. Sivas, eksi 10 derece ile buz tuttu

Sivas, eksi 10 derece ile buz tuttu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 13:40 | Son Güncelleme

SİVAS'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 128 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamazken, eksi 10 derece civarındaki soğuk havanın etkisiyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki gölet buz tuttu.

Hüsnü Ümit AVCI-Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA) - SİVAS'ta kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle 128 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamazken, eksi 10 derece civarındaki soğuk havanın etkisiyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesindeki gölet buz tuttu.
Kentte soğuk hava etkisini sürdürüyor. Gece saatlerinde hava sıcaklığı eksi 10 dereceye kadar düştü. Soğuk havanın etkisiyle Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içinde yer alan gölet buz tuttu. Buz tutan gölette seyirlik görüntüler oluştu. Kar yağışı nedeniyle Divriği'de 15, Doğanşar'da 2, Gemerek'te 2, Gürün'de 38, Hafik'te 5, İmranlı'da 21, Kangal'da 7, Suşehri'nde 5, Şarkışla'da 7 Yıldızeli'nde 15 ve Zara ilçesinde ise 11 olmak üzere toplamda 128 yerleşim yeri ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, kapalı yolları ulaşıma açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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