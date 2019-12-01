HABER

Sivas-Erzincan karayolunda yolcu otobüsü kar küreme aracıyla çarpıştı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 23:21 | Son Güncelleme

Sivas'ın İmranlı ilçesinde yolcu otobüsü ile kar küreme çalışması yapan iş makinesi çarpıştı. Kazada otobüsün muavini Zeki Ak (42) hayatını kaybetti.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu Kızıldağ Geçidi'nde meydana geldi.

Erzurum'dan, İzmir'e giden A.K. yönetimindeki Dadaş Turizm'e ait 25 AJ 422 plakalı yolcu otobüsü, Sivas-Erzincan kara yolunun Kızıldağ Geçidi Kuzköy mevkisinde kar küreme çalışması yapan Karayolları Bölge Müdürlüğüne ait M.D. yönetimindeki kepçe diye tabir edilen iş makinesiyle çarpıştı.

Kazada otobüs muavini Zeki Ak araç içinde sıkıştı. Kaza ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve İmranlı Arama ve Kurtarma ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkartılan otobüsün muavini Zeki Ak, İmranlı İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

PARTNERTuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması! Tuvana Türkay'dan 'aşk' açıklaması!
Ataşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandıAtaşehir'de 4 katlı binanın çatısı alev alev yandı
İztuzu kumsalına Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi yapılması planına tepkiİztuzu kumsalına Deniz Kaplumbağası Bakım Merkezi yapılması planına tepki
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sivas-Erzincan karayolu OTOBÜS trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

İğrenç olay! 7 çocuk ve 9 torun sahibi... Çocuğa tacizdan tutuklandı

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yer: Trabzon! Acil serviste büyük panik

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yeni imajı olay oldu! 'İnşallah peruktur'

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Yarışmadaki sözleri olay olmuştu! 'Yapımcı tarafından bilinçli bir şekilde...'

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

Kara teslim! Peş peşe uyarılar

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

İmam Hatip Lisesi müdüründen aday öğretmenlere 'talimat' iddiası!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

İstanbul'un barajları alarm veriyor!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Meteoroloji'den çok sayıda ile kritik uyarı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Bir il karıştı, silahlı kavga çıktı! Çok sayıda yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da platonik aşık dehşeti: 1 yaralı

Platonik aşık dehşet saçtı!

Pendik'te çok acı olay! 80 yaşındaki yaşlı adamın denizden cesedi çıktı!

80 yaşındaki yaşlı adamın denizden cesedi çıktı!

Bursa'da korkunç kaza! Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

Bursa'da korkunç kaza! Aracın altında kalan kadın 700 metre sürüklendi

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

İngiltere'de terör örgütü PKK yandaşları Türk öğrenciye saldırdı

Fatih’te İran uyruklu bir kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'da bir İranlı ölümü daha! 1 ay önce evi kiralamış!

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan şehit ailesine taziye ziyareti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.