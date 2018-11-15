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Sivas etli ekmeği tescil yolunda

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Sivas'ın yöresel yiyeceğinin tescili için çalışma başlatıldı - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın: - "Sivas'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin standartlara uygun pide yapması lazım"

SİVAS (AA) - Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kente özgü lezzetlerden etli ekmeğin tescili noktasında çalışma başlattıklarını söyledi.

Aydın, kentteki bir lokantada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, etli ekmeğin kente gelen her misafire gönül rahatlığıyla ikram edilebileceğini belirtti.

Sivas etli ekmeğinin, dananın kaburga eti ve içerisine terbiye edilmiş soğan konularak hazırlandığını ifade eden Aydın, "Mükemmel bir tat ve Sivas'ın önemli yemeklerinden biri." dedi.

"Etli pide" denilindiğinde akıllara Konya'nın geldiğini dile getiren Aydın, Sivas'ın etli ekmeğinin de lezzetli olduğunu vurguladı. Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceklerini dile getiren Aydın, şunları kaydetti:

"Bunun bir marka ve standart haline dönüştürülmesi lazım. Yani Sivas'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin o standartlara uygun pide yapması lazım. Eğer o standardı sağlayabilirsek bunun markalaşması noktasında da çok önemli bir adım atmış oluruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ve Lokantacılar Odası ile yeni bir çalışma yapacağız. Sivas'ın yemek kültüründe standartlardan taviz vermeyeceğiz. Sivas yemeklerinin standarda kavuşması noktasında önemli bir adım olacak."

Sivas köftesinin tescilli olduğunu anımsatan Başkan Aydın, etli ekmeğin tescili noktasında da bir adım attıklarını vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sivas'ın çok önemli bir yemek kültürü var, çok çeşitleri var fakat bunların standardını sağlayabilmemiz lazım. Aynı yemeği her yerde aynı şekilde yiyebilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde çok güzel, bir başka yerde o standardı bulamayabiliyorsunuz. İşte onu sağladığımız zaman çok sayıda tescil yapacağımız yemek çeşidimiz var diye düşünüyorum. Sivas, Selçuklular'dan bu yana çok sayıda medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve her medeniyetin de kendine göre bir yemek kültürü olan, birikimi olan bir ilimiz. Biz bunu markalaştırmak durumundayız, inşallah onu da yapacağız."

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etli ekmek Sivas Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın

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