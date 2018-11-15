Sivas 'etli ekmeği'ni tescilleyip markalaştıracak

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'a özgü 'etli ekmek' için tescil çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Sivas'a özgü lezzetlerden biri olan 'etli ekmek' tescil edilerek, etli ekmeği ile ünlü Konya'ya rakip olacak. Belediye Başkanı Sami Aydın, Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma gerçekleştirerek etli ekmeğin tescilinin yapılacağını söyledi. Kentteki bir lokantada basın toplantısı düzenleyen Aydın, etli ekmeğin kente gelen her misafire gönül rahatlığıyla ikram edilebileceğini belirterek "Sivas 'etli ekmeği'nin içi dananın kaburga etinden ve içerisine terbiye edilmiş soğan kullanılarak hazırlanıyor. Mükemmel bir tat ve Sivas'ın önemli yemeklerden bir tanesi" dedi.

'BİR MARKA VE STANDARDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LAZIM'

Etli ekmek denilince akla Konya'nın geldiğini söyleyen Aydın, Sivas'ın iyi yapılan etli pidesinin de çok güzel olduğunu vurguladı. Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Aydın şunları kaydetti: