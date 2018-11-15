HABER

Sivas 'etli ekmeği'ni tescilleyip markalaştıracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2018 17:29 | Son Güncelleme

SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'a özgü 'etli ekmek' için tescil çalışmalarının başlatılacağını söyledi.  Sivas'a özgü lezzetlerden biri olan 'etli ekmek' tescil edilerek, etli ekmeği ile ünlü Konya'ya rakip olacak.

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS Belediye Başkanı Sami Aydın, Sivas'a özgü 'etli ekmek' için tescil çalışmalarının başlatılacağını söyledi.

Sivas'a özgü lezzetlerden biri olan 'etli ekmek' tescil edilerek, etli ekmeği ile ünlü Konya'ya rakip olacak. Belediye Başkanı Sami Aydın, Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma gerçekleştirerek etli ekmeğin tescilinin yapılacağını söyledi. Kentteki bir lokantada basın toplantısı düzenleyen Aydın, etli ekmeğin kente gelen her misafire gönül rahatlığıyla ikram edilebileceğini belirterek "Sivas 'etli ekmeği'nin içi dananın kaburga etinden ve içerisine terbiye edilmiş soğan kullanılarak hazırlanıyor. Mükemmel bir tat ve Sivas'ın önemli yemeklerden bir tanesi" dedi.

'BİR MARKA VE STANDARDA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ LAZIM'

Etli ekmek denilince akla Konya'nın geldiğini söyleyen Aydın, Sivas'ın iyi yapılan etli pidesinin de çok güzel olduğunu vurguladı. Sivas etli ekmeğinin bir standarda kavuşması için Lokantacılar Odası ve Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odası ile bir çalışma yürüteceklerini ifade eden Aydın şunları kaydetti:

"Bunun bir marka ve standart haline dönüştürülmesi lazım. Yani Sivas'ta etli pideyi yapan her bir işletmecinin o standartlara uygun pide yapması lazım. Eğer o standartı sağlayabilersek bunun markalaşması noktasında da çok önemli bir adım atmış oluruz. İnşallah önümüzdeki süreçte Esnaf ve Sanatkarlar Odalarımız, Yiyecek Maddeleri Yapanlar ve Satanlar Odamız ve Lokantacılar Odamız ile hep birlikte yeni bir çalışmayı yapacağız. Sivas'ın yemek kültüründe standartlardan taviz vermeyeceğiz. Sivas yemeklerinin standarta kavuşması noktasında önemli bir adım olacak. Sivas köftesi tescilli, oda çok ayrı bir tadımız. Sivas'ın çok önemli bir yemek kültürü var, çok çeşitleri var, fakat bunların standartını sağlayabilmemiz lazım. Aynı yemeği her yerde aynı şekilde yiyebilmeniz lazım, gittiğiniz bir yerde çok güzel, bir başka yerde o standartı bulamayabiliyorsunuz. İşte onu sağladığımız zaman çok sayıda tescil yapacağımız yemek çeşitlerimiz var diye düşünüyorum. Sivas Selçuklu'dan bu yana çok sayıda medeniyete ev sahipliği yapmış ve her medeniyetten de kendine özgü bir yemek kültürü almış; birikimi olan bir ilimiz. Biz bunu markalaştırmak durumundayız" dedi.

PARTNERDoğum anını görenler inanamadı! Saniyeler içinde olduDoğum anını görenler inanamadı! Saniyeler içinde oldu
Karesi'ye 7 robotik ve kodlama atölyesiKaresi'ye 7 robotik ve kodlama atölyesi
İstanbul’un yeni tren sürücüleri göreve hazırİstanbul’un yeni tren sürücüleri göreve hazır
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Suudi Arabistan'dan çok önemli Kaşıkçı açıklaması: Neden öldürüldü? Cesedine ne oldu?

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Süleyman Soylu 'yüzde 90'ı bitti' dedi, böyle duyurdu: Artık kuş uçurtmayacağız

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Sosyetenin yeni trendi: Çöp atıp geleceğim

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Can Yaman ile Demet Özdemir'in aşkı belgelendi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

Karısıyla ilişkiye giren adamın ellerini ayaklarını bağlayıp... Yaptıkları akıllara durgunluk verdi

İlginizi Çekebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Taslak hazırlanıyor: En az 40 yıl ceza geliyor

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

Ünlü iş adamı Ali Rıza Gültekin Beşiktaş'ta öldürüldü

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

KHK'lılar SGK ile anlaşmalı hastanelerde çalışabilecek

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

Eski Genelkurmay İstihbarat Daire Başkanı İsmail Hakkı Pekin'den bomba sözler: 'Yeşil' yaşıyor!

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

MEB'den flaş 'öğrenci andı' adımı: Görevden aldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

TBMM'de gerginlik! Bakan Soylu ile HDP'li milletvekilleri arasında 'Afrin' tartışması

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Diyanet-Sen'den Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'a yönelik tepkilerle ilgili açıklama!

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Türkiye'nin konuştuğu milletvekilinden flaş sözler

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Antalya'da Atatürk heykeline sprey boyalı saldırı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Trabzon'da okulda panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

Bedelli askerlikte celp sayısı ve yerlerin açıklanacağı tarih belli oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.