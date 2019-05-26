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"Sivas Halayı" ile sahura kaldırıyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.05.2019 12:51 | Son Güncelleme

Sivas'ın Zara ilçesinde ramazan davulcularının sahura kaldırmak için davul zurna eşliğinde çaldığı "Sivas Halayı"na bazı vatandaşlar da halay çekerek eşlik ediyor

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesinde ramazan davulcuları, mahalle sakinlerini sahura, davul zurna eşliğinde "Sivas Halayı"yla uyandırıyor.

Davul ve zurnayla saat 02.00 gibi mesaiye başlayan ramazan davulcuları, mahalle sakinlerini sahura kaldırmak için çoğunlukla "Sivas Halayı" çalıyor.

Davul zurna sesini duyan ilçe sakinleri, zaman zaman sokaklara çıkarak halaylarla ramazan davulcularına eşlik ediyor.

İlçede ramazan geleneğini yaşattıklarını belirten ramazan davulcusu Mert Efe Örücü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İnsanları sahura kaldırmak bizim görevimiz. Bu görevi yaparken düğünlerde çaldığımız halayları tercih ediyoruz. Ne zaman Sivas Halayı çalsak sesi duyan insanlar sokaklara çıkarak halay çekmeye başlıyor. Sayıları az ya da çok, hemen her gün vatandaşlar yollarda bizleri bekler oldu." diye konuştu.

Sahur vaktinde sokağa inerek halay çeken gençlerden Furkan Güneş de "Gece davul sesini duyduğumuzda evlerimizden çıkıyoruz. Bugün de sesi duyar duymaz arkadaşlarla evlerimizden çıktık ve halay çektik. Sivas Halayı ile sahura kalkmak çok güzel oluyor. Bu uygulamanın her yıl devam etmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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Ramazan davulcusu sahur Sivas halayı Zara ilçesi

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