Sivas'ın Divriği ilçesinde yılanların dansı böyle görüntülendi

Divriği'nin Karşıkonak köyünden yaşayan Fevzi Kaya, öğlen saatlerinde bahçesine giderken iki yılan gördü. Uzunlukları yaklaşık 2 metreyi geçen yılanların çiftleşme dansı yaptıklarını gören Kaya, cep telefonu kamerası ile hayvanları görüntüledi. Yaklaşık 2 dakika boyunca dans eden yılanlar daha sonra gözden kayboldu.

Çalıların içinde yılanları fark ettiğini belirten Kaya, "Hemen cep telefonumu çıkararak kaydetmeye başladım. Yola doğru indiler ve bende iyice onlara yaklaştım. Ben onlardan korkacağıma onlar benden korktu. Bu hayvanlar zararsızdır. Onlara kimse zarar vermesin. Kimse bu hayvanları öldürmesin" dedi.

