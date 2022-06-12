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  4. Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu! Eğitime 2 gün ara verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu! Eğitime 2 gün ara verildi

12.06.2022 23:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak, sele neden oldu. İlçeye bağlı Eşikli köyünde yaşanan selde bazı evleri su basarken, tarım arazileri ise zarar gördü. Öte yandan Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, Gemerek ilçesinde yoğun yağış nedeniyle 13 ve 14 Haziran'da eğitime ara verildiğini bildirdi.

Sivas'ın Gemerek ilçesinde etkili olan sağanak sele neden oldu! Eğitime 2 gün ara verildi

İlçe genelinde akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 2 saat süren yağışla birlikte ilçeye bağlı Eşikli köyünde sel meydana geldi. Bazı evleri su basarken köyün içme suyu şebekesi ve elektrik hatları ise zarar gördü. Ayrıca sel suları tarım arazilerini de etkiledi. Selin ardından İlçe Kaymakamı İlhan Kayatürk ve Gemerek Belediye Başkanı Remzi Kılıçdağı köye gelerek incelemelerde bulundu. Belediye ve karayolları ekipleri sel sularından etkilenen köyde temizlik çalışması başlattı.

GEMEREK'TE EĞİTİME 2 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ın Gemerek ilçesinde aralıklarla etkili olan, sel ve taşkınlara yol açan olan sağanak nedeniyle eğitime 2 gün ara verildi.

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmur yağışı, yer yer taşkın ve sele sebep olmuştur. Ekiplerimiz 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürmekte olup, çocuklarımızın hava şartlarından olumsuz etkilenmemesi için Gemerek ilçemizde eğitime 2 gün ara verilmiştir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: DHA

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sel Sivas
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