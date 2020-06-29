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Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüse rastlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2020 19:20 | Son Güncelleme

Sivas'ın Gürün ilçesinde pandemi döneminin başlangıcından itibaren ilk kez koronavirüs vakasına rastlandı. İlçede salgının önlenmesi için tedbir alındı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde ilk kez koronavirüse rastlandı

Türkiye'de koronavirüs salgının yoğunlaştığı dönemde hiç bir pozitif vakanın bulunmadığı Sivas'ın Gürün ilçesinde Yolgeçen köyünde şüphe üzerine test yapılan 4 kişinin sonuçları pozitif çıktı. Vakaya rastlanması ile birlikte bu kişilerin bağlantılı olduğu kişiler üzerinde filyasyon uygulaması yapıldı.

Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesi ile bağlantılı oldukları belirlenen koronavirüs hastaları Gürün Devlet Hastanesinden Sivas'a sevk edildi. İlçe halkına, mesafe ve hijyen kurallarına riayet edilmesi, maske kullanımına özen gösterilmesi, gerekli olmadığı sürece evden çıkılmaması, ev ziyaretlerinde bulunulmaması, zorunlu durumlarda açık ve temiz alanlarda görüşülmesi uyarıları yapıldı.

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