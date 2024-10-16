Sivas'ın neyi meşhur? Sivas'ın meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Tahta kaşıkları, kemik tarakları ve kangal köpeği figürlü biblolarıyla turistlere benzersiz hediyelik seçenekleri sunan Sivas’tan dokumacılık ürünleri de satın alınabilir. Bu şehri ziyaret eden kişilerin mutlaka denemek istedikleri lezzetlerse yöresel köfte, katmer, pancar sarması, karaş ve sarığı burma olarak sıralanabilir. Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası gibi heybetli yapıların görülebildiği Sivas’ta Sarissa Antik Kenti, Sıcak Çermik, Ayan Ağa Konağı keşfedilebilir.

Sivas’ın yöresel hediyelikleri nelerdir?

İlk yerleşim yerlerinin Cilalı Taş Devri’ne kadar uzandığı belirlenen Sivas, İç Anadolu Bölgesi’nin tarihi şehirlerinden biridir. Bölgede yüzyıllardır dokumacılık, tahta ve ahşap işçiliği gibi zanaatlar yapılmaktadır. Dolayısıyla köklü bir geçmişe sahip olan şehirdeki yerel pazarlarda Sivas halısı ve kalemi gibi yöresel hediyelikler bulunur. Bununla birlikte şehrin el yapımı, deri saplı bıçakları da oldukça ünlüdür. Sivas’a giden turistlerin bölgenin kültürel dokusunu temsil eden kemik taraklardan satın almaları da mümkündür.

Kangal köpeği ile adından söz ettiren şehirden bu figürle üretilen biblolar temin edilebilir. Gümüş işçiliğinin de gelişmiş olduğu Sivas’ın hediyelik eşya dükkanlarına uğrayan kişiler, mücevher çeşitlerini inceleyebilir. Yine şehrin el yapımı hatıra nesnelerinden biri olan örme yün çoraplar da yerel pasajlarla pazarlara uğrandığı zaman keşfedilebilir. Sivas’ın ikonik lezzetlerinden olan pezuk turşusu, fırın katmeri ve İmranlı balı ise bu ilden alınabilen gıda ürünleri arasındadır.

Sivas mutfağına özgü meşhur yemekler hangileridir?

Sivas mutfağının yöresel çorba, hamur işi, et yemeği ve meze çeşitleri ile herkese hitap eden lezzetleri içerdiği bilinir. Şehrin yerel lokantalarında tadına bakılabilen hıngel, sarığı burma ve su böreği gibi hamur işi tarifleri mevcuttur. Bunlara ek olarak katıklı ve üzümlü çorba adı verilen lezzetlerle Sivas’ın yöresel mutfağı yakından keşfedilebilir.

Bölgede eski dönemlerden beri yapılan tarifler arasında Madımak yemeği ve pehli kebabı da öne çıkar. Peskütan çorbası, şalgam dolması ve sebzeli Sivas kebabı da şehri ziyaret eden kişilerin mutlaka denemek istedikleri yemeklerden birkaçıdır. Bu ilin gastronomi alanında adından söz ettirmesini sağlayan önemli tariflerin başında ise Sivas köftesi gelir.

Pancar sarması ve çorbası, karaş (gara aş), turşu mıhlaması gibi lezzetler; bölge mutfağının ne denli gelişmiş olduğunu kanıtlayan yemeklerdendir. Ayrıca Sivas’a özgü olan etli yaprak sarması, fırın katmeri ve yumurta eriştesi pilavı da turistlerin tadına bakmak istedikleri popüler tariflerdendir. Peynirli helva ve çörek adı verilen yöresel lezzetleriyle de öne çıkan şehir mutfağını temsil eden diğer yemekler ise aşağıda örneklendirilmiştir:

Hurma tatlısı

Düğülcek çorbası

Sübüra

Soğanlı ve patlıcanlı et yemekleri

Sivas usulü içli köfte

Fırında kelle

Kavurma herlesi

Madımak cacığı

Ezentereli (anasonlu çörek)

Kırdök

Sivas’ta keşfedilmesi önerilen turistik rotalar listesi

Cami, türbe ve medrese gibi dini yapıları; göl, şelale, park alanı olarak çeşitlenen doğal yerleri ve antik mekanlarıyla Sivas’ın bir turizm merkezine dönüştüğü görülür. Şehrin sembolik tarihi yapıları arasında Çifte Minerali Medrese yer alır. Ayrıca Gök Medrese, Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası, Kurşunlu Hamam gibi mekanlar da şehrin geçmişini temsil eden ikonik eserlerdendir. Sivas gezilerinde mutlaka uğranması gereken rotalar aşağıdaki listede kategorize edilmiştir: