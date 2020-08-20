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Sivas'ın nüfusu 3 katına çıktı, vakalar arttı! Yoğunluk oranı...

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.08.2020 18:42 | Son Güncelleme

Sivas'ta koronavirüs vakalarında yaşanan artış üzerine değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı sonrası dışarıdan Sivas'a gelenlerle birlikte nüfusun 2 milyona geldiğini, bu nedenle vakalarda artış olduğunu söyledi.

Sivas'ın nüfusu 3 katına çıktı, vakalar arttı! Yoğunluk oranı...

Ülke genelinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Sivaslılar, memleketine akın etti. Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunlukla birlikte yaklaşık 650 bin nüfusu bulunan Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, koronavirüs vakalarında da artış meydana geldi. Seyahat kısıtlamasına kadar en az vaka görülen iller arasında yer alan Sivas, son haftalarda vaka sayısının en fazla arttığı iller arasına girdi. Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 45'LERDE"

Vali Ayhan, servislerde ve yoğun bakım servislerinde yer sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Sivas'ımıza yoğun bir nüfus hareketi oldu. Bu hareketliliğinde doğal bir getirisi oldu. Vakalarımız da biraz tırmanış var. 5-6 gündür stabil bir şekilde devam ediyor. Bakanlığımızın da talimatı ile Sivas'ta ayağımızı basmadığımız, denetlemediğimiz alan kalmadı. Sağlık sistemimizde de çok şükür bir sıkıntı yoktur. Tüm servislerimizdeki yata doluluk oranımız şu anda yüzde 45'lerdedir. Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız ise toplamda yüzde 60'dır. Yüzde 40 boş bir kapasite var. Koronavirüs ilgili ihtiyaç olması halinde yatak ve yoğun bakım kapasitemizi arttırabilecek imkanımız var. Ekiplerimiz başarılı bir süreç yönetmektedir. Filyasyon ekiplerimizi artırarak daha sistematik ve daha steril ortamlar oluşturmayı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.

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'TEDİRGİN OLACAK BİR DURUM YOKTUR'

Vali Ayhan, tedirginliğe gerek olmadığını ifade ederek, "Sivaslı vatandaşlarımızdan isteğimiz, asla bir infial olacak, kaygılanacak, tedirgin olacak bir durum yoktur. Amma rehavete kapılmamamız gerektiğini de istirham ediyorum. Maskemize, mesafemize, temizliğimize dikkat edelim. Evde izlenim kararı verilen vatandaşlarımızın aile hekimlerinin tavsiyelerine, sağlık teşkilatımızın önerilerine mutlaka uymalarını istiyoruz" dedi.

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