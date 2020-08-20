Sivas'ın nüfusu 3 katına çıktı, vakalar arttı! Yoğunluk oranı...

Ülke genelinde seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından Sivaslılar, memleketine akın etti. Kurban Bayramı'nda yaşanan yoğunlukla birlikte yaklaşık 650 bin nüfusu bulunan Sivas'ın nüfusu 2 milyona çıktı, koronavirüs vakalarında da artış meydana geldi. Seyahat kısıtlamasına kadar en az vaka görülen iller arasında yer alan Sivas, son haftalarda vaka sayısının en fazla arttığı iller arasına girdi. Konuyla ilgili Sivas Valisi Salih Ayhan gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"YATAK DOLULUK ORANI YÜZDE 45'LERDE"

Vali Ayhan, servislerde ve yoğun bakım servislerinde yer sıkıntısı yaşanmadığını belirterek, "Sivas'ımıza yoğun bir nüfus hareketi oldu. Bu hareketliliğinde doğal bir getirisi oldu. Vakalarımız da biraz tırmanış var. 5-6 gündür stabil bir şekilde devam ediyor. Bakanlığımızın da talimatı ile Sivas'ta ayağımızı basmadığımız, denetlemediğimiz alan kalmadı. Sağlık sistemimizde de çok şükür bir sıkıntı yoktur. Tüm servislerimizdeki yata doluluk oranımız şu anda yüzde 45'lerdedir. Yoğun bakımlardaki doluluk oranımız ise toplamda yüzde 60'dır. Yüzde 40 boş bir kapasite var. Koronavirüs ilgili ihtiyaç olması halinde yatak ve yoğun bakım kapasitemizi arttırabilecek imkanımız var. Ekiplerimiz başarılı bir süreç yönetmektedir. Filyasyon ekiplerimizi artırarak daha sistematik ve daha steril ortamlar oluşturmayı sağlamaya çalışıyoruz" diye konuştu.