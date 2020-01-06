Sivas katmeri tarifi, nasıl yapılır?

Sivaslıların en çok tükettikleri gıda ürünleri arasında yer alan, yöreye özgü Sivas katmeri ve çöreklerin ünü, Türkiye'den sonra yurt dışına da ulaştı. Genellikle kahvaltılık olarak tercih edilen, ancak her öğün tüketilebilen Sivas katmeri, kentte en fazla üretilen unlu mamul olarak dikkat çekiyor.

Taze olarak tüketilen Sivas katmeri, kentte olduğu kadar yurt genelinde de ilgi görüyor. Sivaslıların en yoğun bulunduğu İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlere kargo veya günlük otobüslerle paketler halinde gönderiliyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillenen 'Sivas katmeri', yurt dışındaki Sivaslılardan da büyük ilgi görüyor. Katmer, talep doğrultusunda başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de gönderiliyor. Diğer ülke veya şehirlerde oturup da tatil için kente gelenler de yaşadıkları yere dönerken koliler dolusu Sivas katmeri götürüyor.

SİVAS KATMERİ TARİFİ

Bir su bardağı ılık süt

Bir su bardağı ılık su

Bir çay bardağı sıvı yağ

Bir yemek kaşığı kuru maya

Tuz

5 su bardağı un