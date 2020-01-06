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  4. Sivas katmeri tarifi, nasıl yapılır?

Sivas katmeri tarifi, nasıl yapılır?

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
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Sivas'ta, coğrafi işaret alarak tescillenen, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi Sivas katmeri, yurt dışındaki Sivaslılardan yoğun ilgi görüyor. Katmer, sipariş üzerine kargoyla hem yurt içine, hem de yurt dışına gönderiliyor. Sivas katmeri tarifini denemek isteyenler için paylaşıyoruz. İşte Sivas katmeri yapılışı...

Sivaslıların en çok tükettikleri gıda ürünleri arasında yer alan, yöreye özgü Sivas katmeri ve çöreklerin ünü, Türkiye'den sonra yurt dışına da ulaştı. Genellikle kahvaltılık olarak tercih edilen, ancak her öğün tüketilebilen Sivas katmeri, kentte en fazla üretilen unlu mamul olarak dikkat çekiyor.

Taze olarak tüketilen Sivas katmeri, kentte olduğu kadar yurt genelinde de ilgi görüyor. Sivaslıların en yoğun bulunduğu İstanbul, İzmir, Antalya gibi şehirlere kargo veya günlük otobüslerle paketler halinde gönderiliyor. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nın girişimiyle coğrafi işaret olarak tescillenen 'Sivas katmeri', yurt dışındaki Sivaslılardan da büyük ilgi görüyor. Katmer, talep doğrultusunda başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın çeşitli ülkelerine de gönderiliyor. Diğer ülke veya şehirlerde oturup da tatil için kente gelenler de yaşadıkları yere dönerken koliler dolusu Sivas katmeri götürüyor.

SİVAS KATMERİ TARİFİ

Bir su bardağı ılık süt
Bir su bardağı ılık su
Bir çay bardağı sıvı yağ
Bir yemek kaşığı kuru maya
Tuz
5 su bardağı un

Aralarına sürmek için:
200 gram tereyağı
Bir fincan sıvı yağ

Üzeri için:
Bir adet yumurta sarısı
Bir yemek kaşığı yoğurt

SİVAS KATMERİ YAPILIŞI

Derin bir kabın içine ılık süt, ılık su ve bir yemek kaşığı kuru maya koyun ve maya eriyene kadar karıştırın.

Ardından üzerine sıvı yağ, tuz ve unu yavaş yavaş ilave ederek yoğurun. Hamur kulak memesi kıvamına gelmeli. Kıvama gelen hamurun üzerini örtün ve mayalanması için yarım saat bekletin.

Arasına sürmek için kullanılacak tereyağı, bir tava içerisinde eritin. Eriyen yağa sıvı yağı da ilave edip ocaktan alın.

Mayaladığınız hamuru 4 eşit parçaya ayırın. iki bezeyi kalın bir yufka şeklinde açın ve üzerini yağlayarak bir kenarda bekletin.

Yufkanın bir tanesini yağlı yüzeyinin üzerine katlayın. Katlanan üst yüzeyi tekrar yağlayın. Böylelikle kare bir hamur hazırlamış olacaksınız.

Hazırladığınız kare hamuru yağlanmış ve orta kalınlıkta açılmış hamurun üzerine koyun ve koyduğunuz hamur içte kalacak şekilde büyük yufkayı üzerine katlayın.

Diğer iki bezeyi de aynı işlemlerden geçirin. Unladığınız tezgahta katlanan hamurları ince olacak şekilde açın.

Açtığınız hamurun üzerine bıçakla hafif bir şekilde çizikler atın. Hamuru tepsinin içine alın. Hamurların üzerşne yoğurt ve yumurta sarısını karıştırıp sürün. Üzeri kızarana kadar 185 derece fırında pişirin.

SİVAS KATMERİ KALORİSİ

Oldukça yağlı bir hamur işidir. Bir porsiyonu yaklaşık olarak 503 kaloridir. Tüketirken miktar kontrolü yapılması önemlidir.

'ÖNEMLİ ÖZELLİĞİ TEL TEL OLMASI'

Katmerin yapılışı hakkında bilgi veren fırın işletmecisi Mustafa Karabayır, "5 yıldır kendi işletmemizi çalıştırıyoruz. Sivas katmeri mayasız hamurdan, özel kullandığımız böreklik yağdan, merdane yoluyla, çeşitli katlama yöntemleri ile yaptığımız bir katmer çeşididir. Hazırlandıktan sonra üstüne yumurta sürüyoruz. Daha sonra falçata ile çiziyoruz. Sivas katmerinin en önemli özelliklerinden birisi tel tel olmasıdır. Yörelere göre değişebilir ancak bizim katmerimizin kat kat olması diğerlerinden ayıran bir özelliktir. Peynirli, patatesli ve tereyağlı olmak üzere toplam dört çeşit katmer bulunmaktadır. En çok tercih edileni ise sade katmer. Sivas katmerinin tescillenmesi bizim açımızdan gurur verici. Sivas'ın kendine özgü diğer ürünlerinin de tescillenmesini bekliyoruz. Yaz aylarında gurbetçilerimizin gelmesiyle daha çok rağbet görüyoruz. Hatta giderken valizlerinde götürüyorlar. Yurt içinde birçok şehre kargo ile gönderiyoruz. Yakın zamanda Yunanistan'a ve bazı Avrupa ülkelerine de kargo aracılığı ile katmer gönderdik" dedi.

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