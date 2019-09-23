Sivas katmerine coğrafi işaret belgesi

Sivas katmerinin Türk Patent ve Marka Kurumunca tescil edildiğini belirten Eken, "Sivas, zengin mutfağıyla gastronomi alanında da Türkiye'nin en önemli illeri arasında yer almaktadır. Ancak tanıtım konusunda yetersiz kalınması şehrimize ait ürünlerin tanıtımını da olumsuz etkilemektedir." dedi.

Eken, Sivas'ın bal üretiminde Türkiye'de 2. sırada yer aldığını, kaliteli kayısı üretildiğini ve Koyulhisar domatesinin doğallıyla bilindiğini dile getirerek, "Oda olarak kültürümüzün bir parçası yöresel yemeklerimizin tanıtımı için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bu manada Sivas'ın tanıtımına büyük katkı sağlayacak ürünlerimiz için tescil belgesi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Sivas köftesinin tescili de odamız tarafından alınmıştı. Şimdi ise Sivas katmerimiz coğrafi tescil aldı." diye konuştu.

Coğrafi işaret başvurusu yaptıkları peskütan çorbası ve pezik turşusunun da değerlendirme aşamasında olduğunu aktaran Eken, Madımak ve Suşehri kuru fasülyesinin de başvuru çalışmalarının sürdüğünü sözlerine ekledi.

