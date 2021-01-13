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Sivas-Kayseri karayolunda 8 araç mahsur kaldı

13.01.2021 23:53 | Son Güncelleme:
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde Sivas-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle 8 araç mahsur kaldı.Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde Sivas-Kayseri karayolunda yoğun kar yağışı nedeniyle 8 araç mahsur kaldı.
Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Sivas-Kayseri karayolu Beştepeler mevkiinde kar yağışı nedeniyle yol araç ulaşımına kapandı. 8 araç yolda mahsur kaldı. Karayolları ekiplerinin mücadelesi ile kısmen ulaşımına açıldı.
Aracıyla yolda mahsur kalan Hüseyin Solak isimli tır sürücüsü, “Beştepeler mevkiindeyiz, yollar buzlandığından dolayı mahsur kaldık burada. Ekipler çalışıyor sıkıntı yok” dedi. Gemerek ilçe çıkışında da trafik ekipleri sürücüleri uyararak zaman zaman sürücülerin geçişine izin verilmedi.

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