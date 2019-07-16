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Sivas kent meydanındaki binalar tarihi dokuya uyarlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 19:53 | Son Güncelleme

Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde barındıran Sivas Tarihi Kent Meydanı etrafındaki binaların cephesi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor - Sivas Valisi Salih Ayhan: - "Bu proje ile Sivas çok büyük bir değer kazanacak. Çok küçük bir dokunuşla güzel bir değer kazanacak" - Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin: - "İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirmek üzere yoğun bir çalışma yapılıyor. Kazasız belasız bir çalışma ile bu proje tamamlandığı zaman tarihi kent meydanımızın güzelliği daha da ortaya çıkacak"

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Selçuklu ve Osmanlı eserlerini bünyesinde barındıran Tarihi Kent Meydanı etrafındaki binaların cephesi tarihi dokuya uygun hale getiriliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Sivas Valisi Salih Ayhan ile Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, çalışmaların devam ettiği meydanda incelemede bulundu.

Şantiye alanını gezen Ayhan ve Bilgin çalışmalar hakkında yüklenici firmadan da bilgi aldı. Üç etaptan oluşan projenin birinci etabının eylül ayında tamamlanması planlanıyor.

Proje tamamlandığında kent meydanında bulunan Selçuklu yapıtları Şifaiye, Buruciye, Çifte Minareli Medrese, Osmanlı dönemi Kale Camisi, Kongre Müzesi ve Jandarma Binası ile Valilik binası gibi tarihi eserlerin çevresindeki binalar eserlere yakışır hale getirilecek.

Toplamda 7 milyon liraya mal olacak projenin 3 milyon lirası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından karşılanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Ayhan, Sivas'ın önemli bir proje kazandığını belirtti.

Ayhan, "Bu proje ile Sivas çok büyük bir değer kazanacak. Çok küçük bir dokunuşla güzel bir değer kazanacak. Belediyemize ve Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tarihi eserler etrafındaki Cumhuriyet dönemi eserlerin mimarisi bozuk, görsellik problemi ve tabela kirliliği fazla olan bu yapıyı düzenleyerek meydanla da uyumlaştırıldığı takdirde estetik bir görünüm kazanacak. Meydanımız zaten Türkiye'nin çok güzel bir meydanı, çok çok daha güzel olacak." ifadelerini kullandı.

Başkan Aydın ise Sivas'ın Tarihi Kent Meydanı'nın Türkiye'nin en güzel meydanlarından biri olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Meydanın etrafındaki eski binalarda kent meydanındaki tarihi güzelliği gölgeleyecek bir görüntü kirliliği vardı. Geçmiş dönemdeki belediye başkanımızın projesi, bizim de seçim vaatlerimiz arasında vardı. Göreve başlar başlamaz, tarihi kent meydanının güzelliğini ortaya çıkarmak için buradaki hak ve mülk sahipleriyle görüşerek çalışmaları başlattık. İhalemizi yaptık. İnşallah 4 Eylül tarihine yetiştirmek üzere yoğun bir çalışma yapılıyor. Kazasız belasız bir çalışma ile birlikte bu proje tamamlandığı zaman tarihi kent meydanımızın güzelliği daha da ortaya çıkacak ve önümüzdeki dönem tüm kent meydanını çevreleyen, İstasyon ve Atatürk caddeleri de dahil olmak üzere Sivas'ın güzelleşmesi konusunda güzel bir çalışmaya imza atacağız."

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