Sivas köftesi, yöre halkının 1 numaralı yiyeceği

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA) - SİVAS'ta yöreyle özdeşleşen ve içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan tescilli 'Sivas Köftesi', kent sakinlerinin bir numaralı yiyeceği konumunda bulunuyor.

Sivas'ın önemli yiyeceklerinden olan ve 2010 yılında Türk Patent Enstitüsü tarafından tescillenen, içerisinde yağ ve tuzdan başka hiçbir katkı maddesi bulundurmayan tescilli 'Sivas Köftesi', kent sakinlerinin yemek tercihlerinde ilk sırada geliyor. Lokantalarda en çok tercih edilen ürün olan köfte, pikniklerde de sıklıkla tüketiliyor. Marketlerde ve kasaplarda hazırlanmış halde satılan köfteler, normal et ürünlerinden daha çok rağbet görüyor. Kente dışarıdan gelen misafirlere de mutlaka Sivas köftesi tattırılıyor. Şehir dışına gönderilenlerle birlikte günde ortalama 3-4 ton arasında Sivas köftesi satışı yapılıyor.

'TADILMASI GEREKEN BİR LEZZET'

Kentte 4 nesildir Sivas köftesi üretimi yapan ve Türkiye genelinde de ün kazanan işletmenin sahibi İshak Kaan Usta, "Sivas Köftesini duyurmak için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Sivas Köftesi sadece et ve tuzdan ibarettir. Lezzeti, etinin kalitesinden geliyor. Sivas'ın yaylalarında bulunan çiçeklerin, kekiğinin harmanı ve hayvanların bunları yemesiyle ete sirayet etmesinden dolayı, yağ mozaiğinin güzel oluşundan dolayı etin bir güzelliği var. Biz de onu hiç bozmadan sadece üzerine tuz atarak lezzetlendiriyoruz. Bu şekilde Sivas köftesi oluyor. Tatmayanlar için tadılması gereken bir lezzettir. Sivas köftesi tescillendi ve Sivas'ın öz lezzeti oldu. Ama şehir dışındaki insanların da bu tescile uyup aynı lezzeti oraya taşımaları lazım ki; her tarafta bu lezzet tadılmış olsun" dedi.

Sivaslıların köfteyi çok sevdiğini belirten Usta, "Sivaslıların Sivas ile olan ilişkisi neredeyse köfte olmazsa ne karınları doyuyor ne de mutlu olabiliyorlar. Düğünde, cenazede bile köftesiz olmuyor. 7-24 köfte yiyerek hemhal oluyorlar. Çok sevdikleri bir lezzet. Biz de bu lezzeti bozmadan 4 nesildir getirmişiz. Sivas köftesiyle ilgili bütün gayret ve özverimizi yansıtıyoruz. En güzel haliyle bu lezzeti onlara ulaştırmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

'KÖFTENİN TADINA BAKMADAN AYRILMASINLAR'

Van'ın Erciş ilçesinden Sivas'a gelen Fatih Öztürk, "Sivaslı arkadaşlarım, Sivas'a gelindiğinde yapılması gerekenler noktasında bu lezzetli köftenin tadını almamı istediler. Ben de bu sebeple bugün buradayım. Dedikleri gibi de çok memnun kaldım. Buradan herkese tavsiye ediyorum. Sivas'a mutlaka gelsinler, köftenin tadına bakmadan ayrılmasınlar" dedi.

Sivas köftesinin damak tadına uygun olduğunu söyleyen Ümit Kul ise, "Sivas köftesini denemek için dışarıdan geldik. Bir hayli lezzetli bir köfte. Etin lezzeti daha iyi anlaşılıyor. Et yediğimiz anlaşılıyor. Et yediğimizi hissediyoruz. Memnunuz" diye konuştu.

Ankara'dan memleketi Sivas'a gelen Nuriye Kul ise, "Çok lezzetli, herkese tavsiye ederiz. Sivas'ta yediğimiz köftenin tadını hiçbir yerde alamıyoruz. Sadece et tadı geliyor. Sivas köftesini seviyoruz" dedi.