HABER
  4. Sivas Kongre Müzesi'ne 345 bin ziyaretçi

Sivas Kongre Müzesi'ne 345 bin ziyaretçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 15:59 | Son Güncelleme

SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde Kongre Müzesi'ni 345 bin 549 kişi ziyaret etti.

SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde Kongre Müzesi'ni 345 bin 549 kişi ziyaret etti.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'dan yola çıkarak başlattığı milli mücadelenin en önemli temel taşları arasında yer alan 4 Eylül 1919 tarihli Sivas Kongresi'nin 100'üncü yılı geride kaldı. Kentte kutlamalar çerçevesinde planlanan etkinlikler gerçekleştirilirken, 'Milli sınırlar içinde vatan bir bütündür, bölünemez', 'Manda ve himaye kabul edilemez' gibi tarihi kararların alındığı bina ilgi odağı oldu.
Kongre döneminde Sivas Lisesi olarak kullanılan bina, Cumhuriyet'in ilanından sonra Kongre Lisesi adını alarak, 1981 yılına kadar eğitim hizmetini sürdürdü. 1990 yılından itibaren de Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi haline dönüştürüldü. En son 2016 yılında TBMM himayesinde geniş bir restorasyon çalışması yapılan müze, etnografya bölümü başka bir binaya taşındıktan sonra yeniden dizayn edildi ve Kongre Müzesi haline dönüştürüldü. Kongre Müzesi, Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümünde bir rekora imza atarak 345 bin 549 ziyaretçiyi ağırladı.
Ziyaretçilerini Atatürk'ün Cumhuriyet'in ilanı sonrası şehre yaptığı ziyaret sırasında söylediği "Cumhuriyetin temelini burada attık" sözü ile karşılayan müzede, kongre tutanakları, alınan kararlar, kongreye katılan delegeler, o dönem çıkarılan İrade-i Milliye Gazetesi, mücadele döneminde kurulan Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti ile ilgili bilgiler yer alıyor.
Müzenin en çok ilgi çeken yerleri ise milli mücadele ve kongre döneminde, Atatürk'ün 108 gün boyunca kaldığı oda ile tarihi kararların alındığı salon. Atatürk'ün kaldığı odada, yatağı, koltukları, kullandığı eşyalar yer alıyor. Müzede Atatürk ve kongre delegelerinin bir kısmının bal mumu heykelleri de bulunuyor.

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü(2)Üniversiteli Ayşe'nin cenazesi memleketine gönderildi, arkadaşları gözyaşı döktü(2)
Türkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillere yardım eliTürkiye sınırı yakınlarına göç eden sivillere yardım eli
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda sürüklendi

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

İran: ABD'nin askeri tesislerini hedef alacağız

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Hamaney cenaze namazını kıldırırken hıçkırıklara boğuldu!

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

Organlarının nakledildiği 2 kişi öldü, biri yoğun bakıma alındı

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

20 milyon kişiyi ilgilendiriyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

'1 liraya karnımı doyurabilir miyim?' paylaşımı yapan Sibel Ünli yaşamına son verdi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

İstanbul için kritik uyarı! Bu saatlere dikkat

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Sayısal Loto'da büyük ikramiye bir kişinin oldu

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tunceli'de CHP’li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi

CHP’li başkanın zor anları!

Otobüste yolculuk yapan kadın esrarla yakalandı, adliyeye gülerek girdi

Pişkinliğin bu kadarı! Böyle götürüldü

İETT'nin ihalesi mevzuata aykırı olduğu için iptal edildi

İETT'nin o ihalesi iptal edildi! Gerekçe...

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Kütahya'da korkunç olay! İki ceset bulundu

Adıyaman'da miras kavgası! Çok sayıda yaralı

Miras yüzünden birbirlerine girdiler! Yaralılar var

Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!

Torbalı'daki çifte cinayetin katil zanlısından intihar girişimi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.