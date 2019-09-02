Sivas Kongresi Belgeleri Arşivi Sergisi açıldı

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi'nin 100. yılı etkinlikleri kapsamında, Sivas Müze Müdürlüğü arşivinde bulunan tutanak ve belgelerin bazılarından oluşan sergi ziyarete açıldı.

Kongrenin yapıldığı ve Atatürk Kongre Müzesi olarak kullanılan tarihi binadaki açılışta konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, kongrenin ana unsurlarının belgeler olduğunu söyledi.

Bu belgelerin gün yüzüne çıkartılması ve zamana uygun şekilde izlenime açılmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ayhan, "O dönem bilinmeyip, bu dönem hafızalarda yer etmiş, kayıtlara geçmiş birçok unsur da gün yüzüne çıkartıldı. İyi çalışmalar yapıldı ama yeterli değil." dedi.

Kongrede alınan kararların belgelerinin günümüz Türkçesine uygun şekilde çevirisinin yapıldığını dile getiren Ayhan, şunları kaydetti:

"Bunlar geleceğe güzel umutlar bırakmak ve geçmişin hafızasını milletimize aktarabilmektir. Çok emek gerektiren, ilim gerektiren hususlardır. Sivas'ta bu tür ilim, kültür çalışmaları yapılmaktadır. Özellikle Recep Toparlı hocamızın kongre belgelerini kitaplaştırarak sunması çok önemlidir. İnşallah bunun baskı sayılarını artırarak her evde bulunmasını sağlayacağız."

Belgeleri Latin harflerine aktaran Cumhuriyet Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı Prof. Dr. Recep Toparlı ve İl Kültür Turizm Müdürü Teoman Karaca da serginin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından açılışı gerçekleştiren Vali Ayhan ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

