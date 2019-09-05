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Sivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 15:35 | Son Güncelleme

 SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarihi kongre binasının dış cephesinde video haritalama denilen yöntem ile tarih yeniden canlandırıldı.

Sivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandı

SİVAS, (DHA) - SİVAS Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında tarihi kongre binasının dış cephesinde video haritalama denilen yöntem ile tarih yeniden canlandırıldı. Projeksiyon ile özel olarak hazırlanan animasyonlar kongre binasının duvarlarına yansıtılırken, Atatürk’ün kongre binasından çıkarak ‘10’uncu Yıl Söylevi’ni kendi sesinden aktardığı anlar gösterildi. Animasyon, izleyenler tarafından büyük ilgi çekerken, birçok kişi o anları cep telefonu kameralarına kaydetti.
Tarihi Sivas Kongresi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamalarına devam edildi. Valilik ve Sivas Belediyesi’nin ortaklaşa gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında dün video mapping gösterisi gerçekleştirildi. Video mapping gösterisinde projeksiyon ile kongrenin yapıldığı tarihi müze binasının duvarlarına görüntüler yansıtıldı. Binlerce kişinin katıldığı etkinlikte Sivas Kongresi'nin tarihi önemi, binanın duvarlarından izleyicilere görsel animasyonlar ile anlatıldı. Gösteride Atatürk’ün kongre binasının kapısından balkona çıkarak, 10’uncu Yıl Söylevi’ni okuması da kendi sesinden animasyon olarak yansıtıldı. Bu anlarda etkinliği takip eden ve ellerinde cep telefonları ile bu anları görüntüleyenler büyük coşku yaşadı. Gösteri ilgiyle izlendi.

FOTOĞRAFLI

Sivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandıSivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandıSivas Kongresi binasının duvarlarında tarih canlandı

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